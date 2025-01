毎年1月後半にはテニスの4大大会のひとつである 全豪オープン がオーストラリアのメルボルンで開催されます。全豪オープンは通常、各放送局や配信サービスとのライセンス契約により独占的に生中継しているため、運営元のチャンネルであっても放送することはできません。2025年1月6日から26日まで開催される2025年全豪オープンでは、12台のカメラで撮影された試合の様子がリアルタイムでアニメーションに変換され、ライセンスの競合を避けてYouTubeで生中継されています。

LIVE | Aryna Sabalenka v Clara Tauson | AO Animated | Australian Open 2025 - YouTubeThe Australian Open’s animated livestreams make players look like Wii Sports characters - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/15/24344285/australian-open-livestreaming-wii-sports-style-tennis-matches全豪オープンをリアルタイムでアニメ変換して配信する試みは、2024年大会で初めて導入されました。男子決勝戦では視聴者がピークに達し、そのライブアーカイブはYouTubeで約80万回視聴されました。2025年大会では視聴者がさらに増加し、2024年の同時期と比べて約4倍の視聴者がアニメーションの全豪オープンを視聴しています。オーストラリアテニス協会でイノベーション担当ディレクターを務めるマチャー・リード氏は「この技術はまだ完成には程遠いですが、急速に発展しています。アニメやバーチャル、ゲーム製品に関心を持つコミュニティがターゲット市場です。現実世界とバーチャルの世界はすぐに融合するはずで、私たちは本能的にその位置にいます」と語っています。以下は、2025年1月13日の全豪オープン1回戦で行われた大坂なおみ選手VSキャロリン・ガルシア選手の試合中継シーン。開始前の段階では、コートから観客席までがフカンで映されています。両選手が入場してくるシーンは実写の中継です。テニスの試合の前には数分間の練習がありますが、ここも実写の映像。「レディー」とコールがかかって、ガルシア選手からのサーブ。すると、映像がアニメーションに切り替わって試合が始まりました。試合中の映像はライセンス契約したメディアでしか配信されませんが、試合中はすべてアニメーションに変換することで、全豪オープンのYouTubeチャンネルである「Australian Open TV」でも試合の様子を中継できるという仕組みです。アニメーションによる試合は、いくつか不自然な点や問題点もあります。例えば大坂選手とガルシア選手の試合では、1球目のサーブ直後に両選手が全身真っ赤になりました。また、1球目の直後に音声では試合が続いているものの、映像はコートを映すだけで動かなくなりました。生放送のチャットには「ごめんなさい、システムがクラッシュしました」と運営から書き込みもありました。そのほか、大坂選手のユニフォームが常に穴あきのように表示されるなど、アバターの生成が甘くなっている部分もあります。しかし、映像を見るとラケットをスイングする動きやスピンのかかったボールの動き、鋭いサーブの威力などはアニメーションでもよくわかります。また、ラリーの打球音や会場の音声、サービスエースを決めた時の「カモン!」という選手の声などはアニメーションとズレなく一致して聞こえるため、アニメーションの中継でも全豪オープンおよびテニスのおもしろさを味わうことができるはず。同様のプロジェクトはNFLの放送やアメリカのアイスホッケーなど、他のスポーツでも実施されています。リード氏は「私たちは、会場であろうと自宅であろうと、常にファン体験を革新しようと努めています。放送の世界では、コンテンツをさまざまな方法でパーソナライズし、異なるサービスを提供できる方法があります。最終的には、放送局が時間内にそれを採用してくれることを期待しています」と今後の展望を語りました。