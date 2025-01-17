【Steam/Epic Games Store版「FINAL FANTASY VII REBIRTH」】1月23日 発売予定

スクウェア・エニックスは、Steam/Epic Games Store版RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」（ファイナルファンタジーVII リバース）の最新トレーラーを公開した。発売は1月23日の予定。

今回公開されたのは、PC版「FINAL FANTASY VII REBIRTH」の画面を各PC動作環境で撮影した映像。幅広い動作モードの実装により、「プレイ可能」、「推奨」、「最高品質」どの環境でも快適にゲーム楽しめる。

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」がSteam Deck互換性「確認済み」タイトルに追加

【「FINAL FANTASY VII REBIRTH」PC版 実機映像】

Steam Deckでの互換性チェックが完了し、Steam版「FFVII REBIRTH」が正式に「確認済み」タイトルに追加されることになった。

4段階存在するSteam Deckの互換性カテゴリーのうち、「確認済み」はユーザーによる手動の設定調整などを行なうことなく、Steam Deckで快適に動作することが確認されたタイトルとなる。

最大30%OFF！ PC版がお得にプレイできる早期購入セール実施中

現在、Steam/Epic Games Storeで2月6日2時59分頃までの間に「FINAL FANTASY VII REBIRTH」を予約・購入すると最大で30％OFFとなる早期購入セールが実施されている。

【価格】

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」9,878円 → 6,915円 30％OFF

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」11,501円 → 8,051円(税込) 30％OFF

「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH ツインパック」14,278円 → 9,995円 30％OFF

「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック」15,902円 → 11,926 円 25％OFF

※上記は Steam版の販売価格です

※Epic Games Store版の販売価格はストアページにてご確認ください

※各商品は早期購入セール終了後、通常販売価格に変更となりますので予めご了承ください。

【ツインパックについて】

ツインパックは「FFVII REBIRTH」と前作「FFVII REMAKE INTERGRADE」のお得なセット。前作は予約購入後すぐにダウンロード＆プレイすることができる。無料アップデートにより「強くて NEW GAME」、「イベントシーン早送り機能」とプレイが快適になる機能も追加されている。

□Steamのページ

□Epic Games Storeのページ

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