【葬送のフリーレン 14 特別短編小説付き特装版】3月18日 発売価格:1,590円

魔導書のような手触りの製本

本書は、「葬送のフリーレン」コミックス第14巻に、前日譚小説「葬送のフリーレン~前奏~」の著者である八目迷氏が書き下ろした小説「空に花を咲かせる魔法」(全24ページ)が付いた特装版。原作者・山田鐘人氏完全監修となり、アベツカサ氏描き下ろし挿絵3点が収録される。なお、コミックスの内容は通常版と同じ。

