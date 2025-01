【「Pokemon Trading Card Game Pocket」トレード】1月 実装予定

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、新機能「トレード」を1月に実装する。

今後のアップデート予定として、1月中に追加が予定されている「トレード」の詳細が公開。トレードはフレンド同士で行なうことができ、同じレアリティのカード同士を交換可能となっている。

トレード機能の追加タイミングでは、「最強の遺伝子」と「幻のいる島」に収録される一部のカードがトレード可能で、今後はトレード可能となる拡張パックを増やしていく予定としている。

トレードできるのは♢1~♢4、と☆1のカード。なお、トレードにはアイテム等の消費が必要となる。

□「今後のアップデート予定」のページ

