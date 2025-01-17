ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿½é¾ì½ê¡¡Ëþ¿ÈÁÏáØ¡¢ÂÎ¸Â³¦¤Ë
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡ÖÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤ÈÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç½é¾ì½ê¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÆüÌÜ¤ÏæÆ±î¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¡¢Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ´°ÇÔ¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÂÎ¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À2ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¸å¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤äÄ¹ÃË¤é²ÈÂ²¤ò¹ñµ»´Û¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£¾ì½ê¤Ï¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÀè¹Í¤¨¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£¾ì½ê¤¬ºÇ¸å¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î·è°Õ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾É¨¤Î¤±¤¬¤äÆâÂ¡¼À´µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÇºÇ¹â°Ì¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ì¿Í²£¹Ë¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¿Ô¤¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¤ò¼è¤ëºÝ¤ÏÎ¾É¨¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÄË¡¹¤·¤µ¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤ËÌµÍý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¡×¡£ÉÔ¶þ¤Î²£¹Ë¤¬·ãÆ°¤ÎÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£