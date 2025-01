アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが17日、新曲『かがみ』を配信リリース。ミュージックビデオのティザー映像を公開した。 昨年リリースした楽曲『NEW KAWAII』が『第66回 輝く!日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞し、総動員数約4万人の全国ールツアーを成功、今年5月よりグループ史上最大規模となるさいたまスーパーアリーナと神戸ワールド記念ホールにて結成3周年公演の開催を発表しているF

