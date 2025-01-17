【日経新春杯】３連勝中のヴェローチェエラは７枠１３番 菊花賞４着のショウナンラプンタは７枠１４番 枠順確定
◆第７２回日経新春杯・Ｇ２（１月１９日、中京競馬場・芝２２００メートル）
出走馬１６頭の枠順が１月１７日、確定した。３連勝中のヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は７枠１３番。菊花賞４着から重賞初Ｖを狙うショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は７枠１４番、２年前の覇者ヴェルトライゼンデ（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ドリームジャーニー）は２枠３番になった。
枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） マイネルエンペラー 牡５ ５５ 幸 英明
（２） バトルボーン 牡６ ５７ 横山 武史
（３） ヴェルトライゼンデ 牡８ ５９・５ オレリアン・ルメートル
（４） ケイアイサンデラ 牡５ ５５ 藤懸 貴志
（５） プラチナトレジャー 牡７ ５４ 田口 貫太
（６） メイショウタバル 牡４ ５７・５ 浜中 俊
（７） ホールネス 牝５ ５５ 坂井 瑠星
（８） ロードデルレイ 牡５ ５７・５ 西村 淳也
（９） サトノグランツ 牡５ ５８・５ 松山 弘平
（１０）キングズパレス 牡６ ５７・５ ミルコ・デムーロ
（１１）サンライズアース 牡４ ５６ 池添 謙一
（１２）サリエラ 牝６ ５５ 団野 大成
（１３）ヴェローチェエラ 牡４ ５５ 川田 将雅
（１４）ショウナンラプンタ 牡４ ５６ 鮫島 克駿
（１５）タッチウッド 牡５ ５６ 武 豊
（１６）マイネルメモリー 牡５ ５５ 菱田 裕二