TWICE、GFRIEND、OH MY GIRL…今年デビュー10周年を迎えるK-POPガールズグループたち

今や毎月のように有力な新人グループがデビューし、熾烈な競争を繰り広げることで”戦国時代”とも呼ばれる昨今のK-POP界。

【写真】TWICE・モモ、隠し切れないボリューム感

ステージ上での華々しい姿と異なり、なかには事務所との契約など、さまざまな事情によって活動継続が困難になるグループも多い。ただ、そんな業界で長年人気を博し、今年で記念すべき10周年を迎えるガールズグループがいる。

そこで今回は、2025年にデビュー10周年を迎えるK-POPガールズグループを紹介しよう。

GFRIEND

2015年1月16日にSOURCE MUSICよりデビューした6人組グループ。韓国で「ヨジャチング」と呼ばれるグループ名には「男性には“Girl Friend”、女性には“Good Friend”、そして良い音楽で友達のように寄り添いたい」という意味が込められている。メンバーはソウォン、イェリン、ウナ、ユジュ、シンビ、オムジの6人で、最年長のソウォンがリーダーを務める。

デビュー後は“パワー清純”のコンセプトで『Glass Bead』『Me gustas tu』『Rough』『NAVILLERA』『LOVE WHISPER』などのヒット曲を連発。日本では2018年5月23日リリースの『今日から私たちは 〜GFRIEND 1st BEST〜』でデビューし、以降も3枚のシングル、1枚のフルアルバムなどをリリースしてきた。

ただ、2021年5月22日にSOURCE MUSICとの専属契約が満了となると、イェリン、ソウォン、ユジュはそれぞれ新事務所に移籍。ウナ、シンビ、オムジはBig Planet Madeエンターテインメントと契約し、3人組グループVIVIZとして再デビューを果たすなど、メンバーそれぞれが新たな活動を始めることとなる。

そんななかで昨年12月2日、SOURCE MUSICがGFRIENDデビュー10周年を記念したアルバムのリリースと単独コンサート開催をサプライズ発表。今年1月13日に『Season of Memories』をリリースし、本日(1月17日)のソウル公演を皮切りに単独コンサートをスタートする。コンサートは今後、日本でも行われ、3月9日に大阪のZepp Osaka Bayside、同11日に神奈川のKT Zepp Yokohamaでステージを披露する予定だ。

(写真提供=SOURCE MUSIC)GFRIEND

2015年4月21日にWMエンターテインメントよりデビュー。当初は8人組として活動し、2017年10月にジニが健康問題で脱退すると、2022年5月にはジホが事務所との専属契約満了でグループを離れ、現在はヒョジョン、ミミ、ユア、スンヒ、ユビン、アリンの6人組で活動している。

グループ名の意味は「大衆のマイ・ガールになりたい」。新曲のたびに毎回新鮮なコンセプトを披露することから“コンセプトの妖精”とも呼ばれ、『Nonstop』『Dolphin』『Dun Dun Dance』などの多くのヒット曲を輩出してきた。

日本では2018年8月、ヒョジョン、ユビン、アリンによるユニット「OH MY GIRL BANHANA」が1stミニアルバム『バナナが食べれないサル』で先んじてデビューし、OH MY GIRLとしても2019年1月に『OH MY GIRL JAPAN DEBUT ALBUM』でデビューを果たした。

そんなOH MY GIRLは、昨年8月26日にリリースした10thミニアルバム『Dreamy Resonance』が最後の作品となっている。現在は各メンバーの個人活動が活発化しているが、メモリアルイヤーの今年に新たなグループ活動があることを願うMIRACLE(OH MY GIRLのファンネーム)も多いだろう。

(写真提供=WMエンターテインメント)OH MY GIRL

2015年10月20日にJYPエンターテインメントよりデビューした9人組グループ。メンバーはMnetで放送されたサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』で選抜され、韓国人のナヨン、ジョンヨン、ジヒョ、ダヒョン、チェヨン、日本人のモモ、サナ、ミナ、台湾人のツウィという多国籍なメンバー構成となっている。

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」の意で活動してきたTWICEは、『CHEER-UP』『TT』『What is Love?』『FANCY』『Feel Special』など数多くのヒット曲で人気を獲得。2022年7月にメンバー全員の再契約が発表された後、2023年4月から2024年7月にかけては、世界14カ国で約150万人を動員した史上最大規模のワールドツアー「READY TO BE」も開催し、世界にその名を轟かせてきた。

日本でも2017年6月にベストアルバム『#TWICE』でデビューすると、同年末に『紅白歌合戦』初出場を達成。昨年末にはグループ5度目の『紅白』出場を果たすなど、依然として根強い人気を誇る。

現在ではグループ活動のほか、ナヨン、ジヒョ、ツウィはソロデビューを果たし、日本人メンバーのミナ、サナ、モモはユニット「MISAMO」を組んで日本ドームツアーも開催。ダヒョンはメンバー初の女優デビューを控えているなど、個人やユニットの活動も活発化している。10周年となる今年も、グループ・個人の両方でONCE(TWICEのファンネーム)を魅了していくはずだ。