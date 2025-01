ラボンの深呼吸アロマシリーズから「クロミ」とのコラボアイテムが登場

ネイチャーラボが展開するラボンは1月10日、深呼吸アロマシリーズ「ラボントゥザムーン(LAVONS to the Moon)」とサンリオのキャラクター「クロミ」の数量限定コラボアイテムの先行予約受付を開始しました。発売日は2月1日です。

■パープル基調のデザインによる3アイテムとスペシャルBOX

同シリーズは、クリアなアンバーとシトラスが調和した「トワイライトマジックの香り」と、サンダルウッドとアルモワーズが織りなす落ちつきのある「ノクターナルブルーの香り」の2種類の香りが楽しめるアイテムを展開しています。

今回のコラボでは、パープルを基調に、フワフワの雲の上で心地よく眠るリラックスした「クロミ」が描かれたパッケージデザインを採用。

霧状に細かく噴霧されるスプレー「ベッドルーム&ファブリックミスト」(各657円)、香りがやさしく長く持続する「ベッドルームディフューザー」(各1,430円)、すりガラス調の淡いカラーを取り入れたボトルデザインも特徴の「柔軟剤」(各767円)の3商品が登場します。

さらに、3商品がセットになった「ラボントゥザムーン×クロミ スペシャルBOX」(各3,300円)も用意しています。

■商品概要

商品名:ベッドルーム&ファブリックミスト(トワイライトマジックの香り、ノクターナルブルーの香り)

容量:300mL

価格:657円

商品名:ベッドルームディフューザー(トワイライトマジックの香り、ノクターナルブルーの香り)

容量:110mL

価格:1,430円

商品名:柔軟剤(トワイライトマジックの香り、ノクターナルブルーの香り)

容量:500mL

価格:767円

発売日:

1月10日/ネイチャーラボ公式ECストアにて先行予約

2月1日/全国発売

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655340

(フォルサ)