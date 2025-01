氷川きよしのコンサート<KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour ―KIIZNA―>が、東京・有明ガーデンシアターで開催され、駆け付けた6500人のファンを前に未発表曲を含む30曲を披露した。このコンサートは復活コンサートの初日として、2024年8月16日に行われる予定だったが、台風の影響で延期になっていた。この公演をもって、東京の他大宮、大阪で行なってきた25周年記念コンサートを完遂。新たな気持ちで2025年を突き進む。

セットリスト



2025年1月16日(木)<KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour 〜KIIZNA〜>東京ガーデンシアターM-1 WALKM-2 僕と私の1ページM-3 泣けてくるけど 笑えてくるの♡M-4 Happy!M-5 歌は我が命M-6 出発M-7 星空の秋子M-8 甲州路M-9 大丈夫M-10 勝負の花道M-11 きよしのズンドコ節M-12 ちょいときまぐれ渡り鳥M-13 大井追っかけ音次郎M-14 箱根八里の半次郎M-15 三味線旅がらすM-16 男の絶唱M-17 白雲の城M-18 SEVEN DAYS WARM-19 You are youM-20 はじまりM-21 FATHERM-22 きみとぼくM-23 生まれてきたら愛すればいいM-24 恋、燃ゆるM-25 あなたがいるからM-26 ボヘミアンラプソディM-27 雷鳴M-28 キニシナイM-29 限界突破xサバイバーM-30 碧し