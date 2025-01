デヴィッド・フィンチャー監督の名を一躍世界中に知らしめた、衝撃のノンストップ・サスペンス・エンターテイメント『セブン』(1995年)が、今月31日から期間限定でIMAX初上映(※一部劇場を除く)される。全米公開30周年を記念し、デヴィッド・フィンチャー監督自ら監修し、当時のオリジナルのネガから4K修復が行われた特別版。そして、3月5日には、『セブン<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>』が発売される。

「第81回アカデミー賞」(2009年発表)で、作品賞を含む13部門にノミネートされ、美術賞・視覚効果賞・メイクアップ賞を受賞した『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(08年)。そして、「第83回アカデミー賞」(11年発表)で、作品賞・監督賞・主演男優賞を含む8部門にノミネートされ、脚色賞・作曲賞・編集賞の3部門を受賞した『ソーシャル・ネットワーク』(10年)。そして、『ファイト・クラブ』(1999年)、『ドラゴン・タトゥーの女』(2011年)、『ゴーン・ガール』(14年)等、独創的なビジュアル表現と観る者の先読みを許さない力強いストーリーテリングで、世界中の映画ファンを熱狂させ続けるデヴィ ッド・フィンチャー監督。『セブン』は、ブラッド・ピットを主演に迎え、中毒性とゲーム性を兼ね備えた超・問題作として、当時世界中で話題となった。4週連続で全米興行ランキングNo.1を獲得し、全米興行収入は約157億円(1億12万5643ドル)を突破。日本でも興行収入約59億円(3778万7580ドル)を記録し、世界興行収入は約513億円(3億2733万3559ドル)を超える空前の大ヒット。北米を除くインターナショナルの興行収入に注目すると、フィンチャー監督のキャリア史上No.1の約356億円(2億2720万7916ドル)という成績を残している(※Box Office Mojo調べ/1ドル=157円換算)。いまだに熱狂的なファンを増やし続けている本作の4K版IMAX初上映にあたって、当時のオリジナルフィルムから膨大な量の修復が行われ、その作業に約1年間を費やした。海外メディアのインタビューでフィンチャー監督は、「1995年の劇場公開初日の夜、当時の完全バージョンを再現したかった」とその思い入れを語っており、「修復に1年かかったのは、8Kスキャンからネガを作り直しているから(※その後、4Kダウンサンプリングを施している)。これがこの映画の最も解像度の高いアーカイブマスターになります」とコメントを寄せている。観る者たちに一生忘れないほどの"劇薬トラウマ体験"を植え付けたフィンチャー監督の原点とも言える本作の4K版IMAX初上映を記念した最新予告も解禁。犯罪史上類を見ない"連続猟奇殺人事件"を担当することになった退職間際のベテラン刑事サマセット(モーガン・フリーマン)と血気盛んな新人刑事ミルズ(ブラッド・ピット)。正体不明の犯人によって絶望へと追い詰められていく様が、リアリティあふれるスタイリッシュな映像と怒とうのシーンと共に描かれる。キリスト教の「七つの大罪=憤怒・嫉妬・高慢・肉欲・怠惰・強欲・大食」になぞらえて行われる犯行の数々。残る犠牲者はあと2人。世間を翻ろうする犯人の真の目的とは?映像の最後に、サマセットとミルズの前に届く箱の中身は一体!?■上映劇場一覧※1月31日公開日時点。一部の劇場は上映環境により2K上映となる場合がある。【北海道】ローソン・ユナイテッドシネマ札幌【宮城】TOHOシネマズ仙台【茨城】 シネマサンシャイン土浦【埼玉】ユナイテッド・シネマ浦和、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、T・ジョイ エミテラス所沢【千葉】イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、成田HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、TOHOシネマズ流山おおたかの森、USシネマちはら台【東京】TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ立川立飛、グランドシネマサンシャイン 池袋、T・ジョイPRINCE品川、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、イオンシネマ シアタス調布、109シネマズグランベリーパーク【神奈川】TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南、109シネマズゆめが丘【新潟】 イオンシネマ新潟亀田インター【石川】 ユナイテッド・シネマ金沢【岐阜】 イオンシネマ各務原【静岡】 シネマサンシャインららぽーと沼津【愛知】 109シネマズ名古屋、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18【京都】 TOHOシネマズ二条【大阪】 TOHOシネマズなんば、ユナイテッド・シネマ岸和田、イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ、109シネマズ箕面【奈良】 シネマサンシャイン大和郡山【兵庫】 TOHOシネマズ西宮OS【岡山】 イオンシネマ岡山【広島】 広島バルト11、福山エーガル8シネマズ【愛媛】 シネマサンシャイン衣山【福岡】 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、イオンシネマ福岡、シネマサンシャイン飯塚【鹿児島】 鹿児島ミッテ10【沖縄】 ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY 浦添