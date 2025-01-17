Å¾¿¦»Ô¾ì¤¬³è¶·¤Îº£¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ªÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡ÖÌµËÅ¤ÊÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×´õË¾¡×¤ËÀø¤àÍî¤È¤··ê¡Ú¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
ºÇ¶á³è¶·¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¾¿¦»þ¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×´õË¾¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇØ·Ê¤È¶¦¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä¼ÔJP¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦CEO¤Î°æ¾åÏÂ¹¬»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦»þ¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
³è¶·¤ÊÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦»þ¤ËÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2024.10¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦Á°¸å¤ÎÇ¯¼ýÊÑ²½¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¤¬40.2%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯¼ýÁý¸º¤Ê¤·¡×¡Ê34.9%¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¼ý¥À¥¦¥ó¡×¡Ê25.1%¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¼ý¤¬1³ä°Ê¾åÁý¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Ìó4³ä¤È²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ê2024Ç¯10·î29Æü¡Ë¡¢¡Öµá¤á¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¸·¤·¤¯¡¢¹ß³Ê¤äÂà¿¦´«¾©¤â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÄ´¤Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÈÀ¤Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Ç¯¼ý¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¯¼ý¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤â¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ³Ø¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Å¾¿¦Àè´ë¶È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¥±¡¼¥¹
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¿¦¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¦ÀìÌçÀ¡¦¼ÂÀÓ¤ò¡¢Å¾¿¦Àè´ë¶È¤¬²¿¤È¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹³ÈÂç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¾å¾ì½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ëCFO¤ä´ØÏ¢³ÆÉô¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦SaaS¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸ÜµÒ³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÂç¼êË¡¿Í¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÂâ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¦DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼«¼Ò¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´´ÉôºÎÍÑ¡¢Åê»ñ¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë´´ÉôºÎÍÑ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬»²²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¿ôÉ´Ëü¤ÎµëÍ¿¾å¾è¤»¤Ï°Â¤¤¤â¤Î¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤ÄÀìÌçÀ¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¼¡¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¡×¤³¤È¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÀìÌçÀ¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò³Ý¤±»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
Á°¼Ô¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃª²·¤·½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°Æ·ï¤Î¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¡ÊÃæ¿È¡¦²ÁÃÍ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¡¢Ä´ºº¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤â¸«Á¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤áµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¡¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¸íÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤ËËÜ¿Í¤â¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢¹â¤¤µëÍ¿¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢µÕ¤ËÈó¾ï¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¡¦¸«¤é¤ìÊý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡¢¡ãËÜÅö¤Ë¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬É¬¤ºÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¡ä¤«ÈÝ¤«¡¢³ÎÇ§¤·¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¸½¿¦¤ÎµëÍ¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Î»Ô¾ìÁê¾ì¤è¤êÄã¤¤¥±¡¼¥¹
2¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¿¦¤ÎµëÍ¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Î»Ô¾ìÁê¾ì¤è¤êÄã¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
µëÍ¿¿å½à¤Ï¥Þ¥¯¥í¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢»º¶È¤´¤È¤Î¼ý±×À¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¶È³¦¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤«¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ÎµëÍ¿¿å½à¡¢À¸³¶Ç¯¼ý¿å½à¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤¬¡¢Á´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âµëÍ¿¿å½à¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë°Û¶È³¦Å¾¿¦¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¡¢Æ±¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤È°Û¶È³¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¤Û¤ÜÆ±ÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½¼Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°¿¦µëÍ¿¤«¤éµëÍ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¸½¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ä´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Ï¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÁªÂò¤·Å¾¿¦¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÆÀ¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤²²ñ¼Ò¤âÀ®Ä¹¤·¡¢Á°¿¦¤ò¾å²ó¤ëµëÍ¿¤Þ¤ÇÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¿¦Ì³¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÁÈ¿¥¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆÅÙ¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢Á°¿¦µëÍ¿¤Þ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Å¾¿¦³èÆ°¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¿¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£
±þÊçÀè´ë¶È¤â¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµëÍ¿¤¬Äã¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÅÅö¤ÊµëÍ¿¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤ËêÊ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆ²¡¹¤ÈÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±þÊçÀè´ë¶È´Ö¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÎÍÑ¤¬¡¢±þÊçÀè´ë¶È¤Î´Ö¤ÇÆâÄê¥ª¥Õ¥¡¡¼¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢2¼Ò¡¢3¼Ò´Ö¤Ç¤ÎÆâÄê¥ª¥Õ¥¡¡¼¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢Êó½·¾ò·ï¤¬ÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¤Î³Û¡Ê¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡Ë¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¡¢ËÜÍèÅª¤Ê¿¦Ì³¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¿¦¾ì¡Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇÂç¸Âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µëÍ¿³Û¤òÂè°ì¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¤¬¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òµ¯¤³¤·Áá´üÅ¾¿¦¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÆþ¼Ò¤·¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÃåÇ¤¸å¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê´üÂÔÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤¿Äó¼¨Ç¯¼ý¤À¤±¤òÊÂ¤Ù¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ä´ë¶È¤Ø¤Î¶¦ÌÄ¤â¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÌ£¤·¤ÆºÇ½ªÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
°Ê¾å¡¢Å¾¿¦»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Î¼ç¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ê¥¬¡¼¤Ê¤·¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¢Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î´õË¾¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¡¢À¸³è¿å½à¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²æ¤¬¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¤Î¤ß¡ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¼´¤Î¤ß¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×´õË¾¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¸«¹ç¤¤¤ÇÅ¾¿¦Àè¤ÎÇ¯¼ý¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¾å ÏÂ¹¬
³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä¼ÔJP
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO