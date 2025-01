歌手・氷川きよしが16日、有明ガーデンシアターでコンサート『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour ―KIIZNA―』を開催。6500人のファンを前に未発表曲を含む30曲を披露した。この公演をもって、東京の他大宮、大阪で行なってきた25周年記念コンサートを完走した。氷川は2022年12月14日、東京国際フォーラムホールAでのコンサートを最後に、無期限の歌手活動休養に入り、昨年8月17日に1年8ヶ月振りにステージに立ち、大きな注目を集めた。この日は、オープニングナンバーの「WALK」から、氷川が襟にスワロフスキーをあしらった黒の燕尾服で客席から登場するというサプライズに大きな歓声が。自らが作詞を手がけ、木根尚登(TM NETWORK)が作曲した大切な曲を、伸びやかな声で広い会場の隅々にまで響き渡らせ「今日は思い切り楽しんでいってください」と笑顔で客席に語りかけた。

白の燕尾(えんび)服に着替え登場すると「歌は我が命」で、改めて歌い続けることの決意を力強い歌で表現。故郷からの旅立ちを描いた「出発」「星空の秋子」「甲斐路」「大丈夫」、そして「きよしのズンドコ節」など人気曲を次々と披露していくと、客席のペンライトが激しく揺れる。そしてスクリーンに氷川のこれまでのこと、これからのことを綴ったメッセージが映し出された。年末の『紅白歌合戦』でも着用した白紋付黒袴に着替えると、「ちょいときまぐれ渡り鳥」を歌唱。そしてここで、客席でこのコンサートを観ていた氷川の親友・彦摩呂をステージに呼びこむ。「なんでも相談した、東京のお兄ちゃん」と慕う彦摩呂と思い出話に花を咲かせた。その後、「大井追っかけ音次郎」「箱根八里の半次郎」「男の絶唱」と続け、紅白でも披露した「白雲の城」では、ドライアイスと鮮やかな月の映像と組み合わせた演出で、まるで雲上にいるかのような幻想的な世界を作りだすなど、演歌の名曲を圧巻の表現力で歌い、まさに“氷川劇場”で魅せた。うしろにKIINA.と大きく描かれた、襟と袖にファーのついたダメージデニムのセットアップに着替えた氷川がサプライズゲストの木根と共に登場すると、大きな歓声があがる。そしてTM NETWORKの「SEVEN DAYS WAR」を披露し、続いて「You are you」を披露。一人ひとりがかけがえのなない存在と、自己肯定を強く意思表示する歌詞を歌う氷川の声と木根のコーラスが重なる。この日が初公開となる未発表曲「はじまり」。氷川が「子供の頃の思い出を歌詞にして、木根さんに曲を書いてもらいました」と語る、切ない歌詞と優しいメロディが感動を運んでくるバラードに仕上がっている。氷川が父のことを描いた「FATHER」、大切なパートナー(愛犬)のことを歌った「きみとぼく」、そして漫画家・ヤマザキマリが作詞、木根が作曲を手がけた、慈愛に満ちた温かいナンバー「生まれてきたら愛すればいい」まで、木根とのセッションを楽しんでいた。本編ラストの「あなたがいるから」では「撮影OKです」と客席に伝え、ファンを喜ばせた。アンコールはドレス&パンツスタイルで登場し、1曲目はクイーン『ボヘミアン・ラプソディ』の日本語詞カバー(訳詞:湯川れい子)だ。氷川の圧倒的な表現力とパワフルな歌をバンド、ストリングス、コーラスがドラマティックな演奏で盛り上げると、壮大なオペラロックが完成した。続けて「雷鳴」と、ロックナンバーを立て続けて歌った。「キニシナイ」ではバズーカで客席にカラーボールを届け、客席に降り、歌いながらファンと触れあった。氷川の代名詞にもなっている人気曲「限界突破×サバイバー」では、客席の盛り上がりはクライマックスだ。そしてラストナンバーは歌詞の冒頭が、氷川のデビュー記念日(2月2日)から始まる「碧し」。「今日はただ本当にありがとう」と、集まったファンに歌で感謝を伝え終了した。演歌、ロック、ポップス、音楽の枠を越え、縦横無尽に行き来する稀代のシンガーの生き様を映し出した約3時間だった。『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour 〜KIIZNA〜』セットリストM-1 WALKM-2 僕と私の1ページM-3 泣けてくるけど 笑えてくるの▼(ハート)M-4 Happy!M-5 歌は我が命M-6 出発M-7 星空の秋子M-8 甲州路M-9 大丈夫M-10 勝負の花道M-11 きよしのズンドコ節M-12 ちょいときまぐれ渡り鳥M-13 大井追っかけ音次郎M-14 箱根八里の半次郎M-15 三味線旅がらすM-16 男の絶唱M-17 白雲の城M-18 SEVEN DAYS WARM-19 You are youM-20 はじまりM-21 FATHERM-22 きみとぼくM-23 生まれてきたら愛すればいいM-24 恋、燃ゆるM-25 あなたがいるからM-26 ボヘミアンラプソディM-27 雷鳴M-28 キニシナイM-29 限界突破×サバイバーM-30 碧し