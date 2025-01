【rihka】台湾のイラストレーターとコラボをした限定コレクションが登場♪

ヘアメイクアップアーティストの松田 未来がプロデュースするコスメティックブランド「rihka(リーカ)」は、台湾のイラストレーターHarper Ouk(ハーパー・オーク)氏とコラボレーションをした限定ネイルポリッシュと、新作リップバームのコレクションを、2025年2月2日(日)11:00より公式オンラインストアで販売します。

rihka×Harper Ouk

In the eyes of a cat

猫のように、いつでも自分らしい美しさと生きる勇気を。

猫たちの瞳には、見えない勇気と自信が宿っています。

指先と唇に、小さな自信と新たな勇気を響かせて。

オンラインストア販売日時:2025年2月2日(日)11:00

【rihka】限定コレクションの詳細

câlin(カラン) / RNP103

価格:2,970円(税込)

Harper Ouk氏とコラボレーションをした限定パッケージのネイルポリッシュ。

仔猫がそっと寄り添うときの温かさややわらかさをイメージ。

繊細な偏光パールが入ったナチュラルなシアーピンク。

chaton(シャトン) / RLB005

価格:3,630円(税込)

仔猫の温かさとやわらかさ、きらきらとしたツヤをイメージした繊細なゴールドグリッターをちりばめたコーラルピンク。

【新作数量限定】chaton et câlin kit / RST264

価格:9,570円(税込)

仔猫からインスパイアされたネイルポリッシュ「câlin」「chaton」とlip balm「chaton」、限定のトートバッグを組み合わせた4点セット。

仔猫のようなわくわくする魅力

今回は「rihka」から展開される台湾のイラストレーター『Harper Ouk』さんとの限定コレクションについて紹介しました。

仔猫のようなわくわくとする魅力が、今回のコレクションで楽しめる限定コレクション。

数量限定でセットアイテムも発売されるので、少しでも気になる方はおはやめにチェックしてみてくださいね。