¡ÖÍèÇ¯£±¡¦£´°úÂà¡×Ãª¶¶¹°»ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×·èÄê¡Ä£´¡¦£±£±¥·¥«¥´¤Ç£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤ÈÂÐÀï
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë£´·î£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¦£´·î£±£²Æü¡Ë¤ËÊÆ¥·¥«¥´¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø£×£é£î£ä£ù¡¡£Ã£é£ô£ù¡¡£Ò£é£ï£ô¡¡£²£°£²£µ¡Ù¤ÎÂè£±ÃÆ¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡¡±ï¡×¤Ç£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤¬Ãª¶¶¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï£²£°£±£´Ç¯£¸·î£±£·Æü¤Î£Ä£Ä£Ô¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·Ãª¶¶¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤ò¼õ¤±¡¢£±£²Æü¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼Âç²ñ¤Ç£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¤òÇË¤ê£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤Ï¡Ö²¶¤¬¿·ÆüËÜ½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÆ®¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥·¥«¥´¡Ä¡Ä£´·î£±£±Æü¡Ä¡Ä¥Ò¥í¥·¡¦¥¿¥Ê¥Ï¥·¡ª¤ªÁ°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¡£²¶¤¬¤ªÁ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ª¡×¤È£±£°Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¡£¤³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Ãª¶¶¤¬¥·¥«¥´¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥«¥´Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£ÇÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤ËÀÐ°æÃÒ¹¨¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¡ÖÀ©¸Â»þ´Ö£³£°Ê¬¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¿ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡££³£°Ê¬¤¬·Ð²á¤·Æ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹·Á¼°¤Ç»î¹ç¤òºÆ³«¤·Àè¤Ë£±ËÜ¤òÀè¼è¤·¤¿Êý¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×Êý¼°¤È¤Ê¤ë¡£