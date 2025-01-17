１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．６８ドル（－１．３６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５０．９ドル（＋３３．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５２．３セント（＋２０．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．５０セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７４．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１９．００セント（－２３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１１．３５（－０．８２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．６８ドル（－１．３６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５０．９ドル（＋３３．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５２．３セント（＋２０．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．５０セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７４．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１９．００セント（－２３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１１．３５（－０．８２）
出所：MINKABU PRESS