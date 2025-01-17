¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡ÙROBOTº²¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯¡×¤¬ÃÏµåÏ¢Ë®·³»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-11 ¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯(¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¸¦µæ½ê»ÅÍÍ) ver. A.N.I.M.E.¡×(9,350±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î17Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-11 ¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯(¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¸¦µæ½ê»ÅÍÍ) ver. A.N.I.M.E.¡×(9,350±ß)
ROBOTº² ver. A.N.I.M.E.¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯¡×¤¬ÃÏµåÏ¢Ë®·³»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡ÖMS-11 ¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯(¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¸¦µæ½ê»ÅÍÍ)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¡×¤Î¼¡´ü¼çÎÏ¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä³«È¯·×²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ú¥º¥ó·×²è¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¶¥¯¶¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥àÊ¼´ï¤Î±¿ÍÑ¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»îºîµ¡¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÇ¯ÀïÁè¸å¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³¤¬ÀÜ¼ý¡£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¸¦µæ½ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥«¥é¥ÐÄÉ·â¤Î¤¿¤á¡¢¿ôµ¡¤¬½Ð·â¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Æ¬Éô¤Ë°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿´é¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥â¥Î¥¢¥¤¤âº¸±¦¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶»Éô¡õ¸ªÉô¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿²ÄÆ°¼´¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼ê¤ÇÉð´ï¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¨¤ÎÆó¼´²ÄÆ°¤ÈÄ±æú¤Î°ú¤¹þ¤ß²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÉ¨¶Ê¤²¤äÉ¨Î©¤Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸±¦³Æ4¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥×¡¦¥¬¥ó¡¢Âç·¿¥Ò¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥¯(È¯¸÷)¡¢Âç·¿¥Ò¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥¯(·È¹Ô)¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡ß2¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥µ¡¼¥Ù¥ë¡ß2¡¢120mm¥¶¥¯¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó²þ¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä°ì¼°¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä°ì¼°¡¢¼ê¼ó³ÊÇ¼¥Ç¥Ã¥¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-11 ¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯(¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¸¦µæ½ê»ÅÍÍ) ver. A.N.I.M.E.¡×(9,350±ß)
¡ÖMS-11 ¥¢¥¯¥È¡¦¥¶¥¯(¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¸¦µæ½ê»ÅÍÍ)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¡×¤Î¼¡´ü¼çÎÏ¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä³«È¯·×²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ú¥º¥ó·×²è¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¶¥¯¶¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥àÊ¼´ï¤Î±¿ÍÑ¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»îºîµ¡¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÇ¯ÀïÁè¸å¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³¤¬ÀÜ¼ý¡£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¸¦µæ½ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥«¥é¥ÐÄÉ·â¤Î¤¿¤á¡¢¿ôµ¡¤¬½Ð·â¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Æ¬Éô¤Ë°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿´é¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥â¥Î¥¢¥¤¤âº¸±¦¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶»Éô¡õ¸ªÉô¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿²ÄÆ°¼´¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼ê¤ÇÉð´ï¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¨¤ÎÆó¼´²ÄÆ°¤ÈÄ±æú¤Î°ú¤¹þ¤ß²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÉ¨¶Ê¤²¤äÉ¨Î©¤Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸±¦³Æ4¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥×¡¦¥¬¥ó¡¢Âç·¿¥Ò¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥¯(È¯¸÷)¡¢Âç·¿¥Ò¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥¯(·È¹Ô)¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡ß2¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥µ¡¼¥Ù¥ë¡ß2¡¢120mm¥¶¥¯¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó²þ¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä°ì¼°¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä°ì¼°¡¢¼ê¼ó³ÊÇ¼¥Ç¥Ã¥¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º