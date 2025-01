デヴィッド・フィンチャー監督作、ブラッド・ピット主演の1995年公開の傑作トラウマサスペンススリラー映画『セブン』の4Kレストア版IMAX上映企画より、新たに蘇った最新予告編が公開された。

「(制作に)1年かかったのは、8Kスキャンからネガを作り直しているから。現時点では最も解像度の高いマスターです」。デヴィッド・フィンチャー監督はこの4Kレストア版への強いこだわりを。「単純に画素数を増やせばいいという話ではないんです」。



犯罪史上類を見ない“連続猟奇殺人事件”を担当することになった退職間際のベテラン刑事サマセット(モーガン・フリーマン)と、血気盛んな新人刑事ミルズ(ブラッド・ピット)。正体不明の犯人によって絶望へと追い詰められていく様が、リアリティ溢れるスタイリッシュな映像と怒涛のシーンと共に描かれる。

キリスト教の「七つの大罪=憤怒・嫉妬・高慢・肉欲・怠惰・強欲・大食」になぞらえて行われる犯行の数々。残る犠牲者はあと二人。世間を翻弄する犯人の真の目的とは。 映像の最後に、サマセットとミルズの前に届く箱の中身は一体。

観る者たちに一生忘れないほどの《劇薬トラウマ体験》を植え付けたフィンチャー監督の原点とも言える映画『セブン』は2025年1月31日(金)よりIMAXシアターにて期間限定上映。上映劇場は以下の通り。 『セブン』4Kレストア版上映劇場 一覧 『セブン』4Kレストア版上映劇場 一覧 ※1 月 31 日公開日時点。一部の劇場は上映環境により 2K 上映となる場合がございます

【北海道】 ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

【宮城】 TOHO シネマズ仙台

【埼玉】 ユナイテッド・シネマ浦和、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、T・ジョイ エミテラス所沢

【千葉】 イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、成田 HUMAX シネマズ、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、

TOHO シネマズ流山おおたかの森、US シネマちはら台

【東京】 TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、TOHO シネマズ立川立飛、グランドシネマサンシャイン 池袋、

T・ジョイ PRINCE 品川、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、

イオンシネマ シアタス調布、109シネマズグランベリーパーク

【神奈川】 TOHO シネマズららぽーと横浜、横浜ブルク 13、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南、109シネマズゆめが丘

【茨城】 シネマサンシャイン土浦

【新潟】 イオンシネマ新潟⻲田インター

【石川】 ユナイテッド・シネマ金沢

【岐阜】 イオンシネマ各務原

【静岡】 シネマサンシャインららぽーと沼津

【愛知】 109シネマズ名古屋、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋 18

【京都】 TOHO シネマズ二条

【大阪】 TOHO シネマズなんば、ユナイテッド・シネマ岸和田、イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ、

109シネマズ箕面

【兵庫】 TOHO シネマズ西宮 OS

【奈良】 シネマサンシャイン大和郡山

【岡山】 イオンシネマ岡山

【広島】 広島バルト 11、福山エーガル 8 シネマズ

【愛媛】 シネマサンシャイン衣山

【福岡】 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13、イオンシネマ福岡、シネマサンシャイン飯塚

【鹿児島】 鹿児島ミッテ 10

【沖縄】 ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添

「セブン <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組))2025年3月5日(水)発売決定!価格:7,480円(税込み)/品番:1000842766/本編4K ULTRA HD:1枚/本編Blu-ray:1枚コピーライト:(C) 1995 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.※商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更となる場合がございます