小学生の ”今いちばんかわいい” がつまった雑誌『キラピチ2月号』の付録にご注目! サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』の大人気キャラ「えびてんのしっぽ」のデザインが可愛いデコ文具セットを手に入れよう。1月15日(水)発売の『キラピチ2月号』の別冊付録は、「すみっコぐらし デコ文具セット」!すみっコぐらしのキャラクターの中でも大変人気のある「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」のイラストが目印となっている。セット内容は「ラメ入りクリアケース」「キラキララメペン」「マスキングテープ」「ぷっくりシール」の豪華4点。

ラメ入クリアケースには今回の付録が全て収納可能。キラキラデコペンは、大人っぽいシルバーラメがポイント。乾くとぷっくりキラキラの線になるので、手紙などのデコレーションにぴったりです!マスキングテープは、健気に頑張る「えびてんのしっぽ」がとってもキュート。子どもも大人も使えること間違いなし。ぷっくりシールは、立体的で存在感抜群! プレゼントやお手紙はもちろん、持ち物などのデコレーションにもオススメです。アイドルになるために一生懸命な「えびてんのしっぽ」に癒されながら、プレゼントや手紙をキュートにデコレーションしましょう♪とじ込み付録には「ちいかわ」「すみっコぐらし」「サンリオキャラクターズ」「リラックマ」「もちもちぱんだ」「mofusand」の人気6キャラが大集合の「めちゃかわ バレンタインカード」。今号のスペシャルキャラMIXシールは、「すみっコぐらし」「リラックマ」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「ちいかわ」「mofusand」「コウペンちゃん」「スヌーピー」「シナモロール」「クロミ」の全10キャラクター!自分のお気に入りのものに貼って、楽しんでください♪本誌では人気キャラクターの連載や小中学生向けのファッション情報、バレンタインレシピなどをご紹介。シーズンに合わせた最新情報をゲットして、もっとキラキラになっちゃいましょ♪(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.