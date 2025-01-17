１７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１６：００ 英・小売売上高

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：アサヒエイト<5341>，ネクスＧ<6634>，ＡＨＣ<7083>，ティムコ<7501>，協和コンサル<9647>



出所：MINKABU PRESS