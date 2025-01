香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025「Mickey and Friends Year of the Snake Processional」

公演場所:メインストリートUSA

公演期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

新しいパレード『Mickey and Friends Year of the Snake Processional』を公演。

まずは「ミッキーマウス」がパレードを引き連れて登場!

続いて、福の神「グーフィー」が中国の旧正月の伝統に新たな風を吹き込みます。

「プルート」

「チップ」

「デール」も伝統的なお祭り衣装を着て登場☆

他にも、ディズニー映画『ムーラン』の主人公「ムーラン」もパレードに登場します。

オリジナルソング「Magic is Here(マジック・イズ・ヒア)」がメインストリートUSAに響き渡りパレードです☆

巳年限定のパレード、「Mickey and Friends Year of the Snake Processional」の紹介でした。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

