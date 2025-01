香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025

開催期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

Mickey and Friends Year of the Snake Processional

公演場所:メインストリートUSA

新しいパレード『Mickey and Friends Year of the Snake Processional』を公演。

福の神「グーフィー」が中国の旧正月の伝統に新たな風を吹き込みます。

「ミッキーマウス」、「チップ&デール」、「プルート」が伝統的なお祭り衣装を着て登場☆

他にも、ディズニー映画『ムーラン』の主人公「ムーラン」もパレードに登場します。

オリジナルソング「Magic is Here(マジック・イズ・ヒア)」が響き渡り、喜びと祝福に満たされるお祝いになります。

Chinese New Year Edition of “Mickey & Friends Street Celebration”

公演場所:パレードルート

鮮やかな衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」たち、そして「ダッフィー&フレンズ」ががミッキーのメインストリート・エクスプレスに乗り、メインストリートUSAの沿線一帯で「ミッキー&フレンズ・ストリート・セレブレーション」の旧正月バージョンを公演!

ファンタジーガーデン グリーティング

旧正月期間でしか会えない新たなお祭りの衣装を着た「ミッキー&フレンズ」がファンタジーガーデンに登場!

旧正月の装飾で飾られたファンタジー ガーデンで、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ&デール」に会うことができます☆

2025 Chinese New Year Edition “Disney Gacha Magic”(カプセルトイ)

価格70香港ドル

香港ディズニーランドのファンタジーガーデンで、2025年春節エディション「ディズニー ガチャ マジック」の新作も登場!

• ダッフィーと仲間たちのラベンダーの香りの春節アクセサリー1個 (1セットにつき1個)。

• ゴディバ チョコレートの小さなギフトセット1個

香りのアクセサリーのフルコレクションには、3つの特別エディションを含む10種類のデザインがあります。

Fantasy Gardens: Year of the Snake-themed Wishing Wall

中国の旧正月ウィッシング ウォールがファンタジー ガーデンに設置されています。

「ミッキー&フレンズ」、「ダッフィー&フレンズ」が、ウィッシング カードに心のこもった新年の祝福の言葉を書き、これからの魔法のような一年をみんなに心からの願いを送ります。

パーク内のグッズ ショップで HK$300 以上購入すると、ミッキー & フレンズまたはダッフィー & フレンズの願い事が書かれたカードがプレゼントされます。

ダッフィー&フレンズ プレイ・ハウス

ダッフィー&フレンズ プレイ・ハウスでは、、「ダッフィー&フレンズ」も旧正月コスチュームで登場します。

「リーナ・ベル」は毎日、他の6人は2人ずつ日替わりでキャラクターグリーティングを実施します。

旧正月プレゼント

旧正月の初日から、パークの入り口で、ゲストは金色のチョコレートコインと食事や買い物のバウチャーが入ったディズニーをテーマにした赤いパケットがプレゼントされます。

※数量限定で、在庫がなくなり次第販売終了となります。

デコレーション

香港ディズニーランド・リゾートのいくつかの場所には、旧正月をお祝いするデコレーションが登場!

2025年の蛇年を祝って、タウンスクエアの伝統的な中国の大きなランタンが蛇をテーマにしたデザインになっています。

“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebrationスペシャルグッズ

旧正月にあわせスペシャルグッズも登場!

くまのプーさん、『リロ&スティッチ』シリーズの「スティッチ」、ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー3』の「ロッツォ・ハグベア」、『私ときどきレッサーパンダ』の「メイリン」など、人気のキャラクターをフィーチャーしたグッズ。

エンポリアムで販売されている、4つの特別なデザインをフィーチャーした、新しく発売された限定版の旧正月メダリオンも販売されています。

“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebrationスペシャルメニュー

旧正月ならではの華やかなメニューも登場!

人気の「ダッフィー&フレンズ」メニューも提供されます。

ディズニーホテル

香港ディズニーランド・リゾートにある3つのディズニー ホテルでも旧正月のデコレーションが登場しています。

旧正月をテーマにしたアートやクラフトのワークショップも実施。

旧正月デコレーションクラスでお祝いのミッキークッキーを作れます。

チップとデールの旧正月テーマの客室内サプライズパッケージも登場!

屋内だけでなく屋外でも楽しみを広げ、香港ディズニーランド ホテルの西芝生でランタン、お祝いの食べ物や飲み物、お祝いの雰囲気が楽しめる旧正月スターライト ピクニックオプションも用意されています。

