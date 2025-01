タレントの高柳明音が芸能活動15周年を迎え、3月15日に3rd写真集を発売することが決定。SKE48としてのデビューから15周年を記念した作品となる。 アイドルを卒業し、女優として幅広く活躍する高柳さん。大人になった彼女が、台湾の旅を通して素朴な一面から大胆な姿まで、ありのままを見せている。台北の街から、台南の海まで、これまでの軌跡を辿るかのように台湾を縦断。観て、食べて、笑って、遊んで、歩いて、

