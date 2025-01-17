25Ç¯À¤³¦À®Ä¹¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ÈÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ç0.3¡ó²¼²¡¤·¤â¡áÀ¤¶ä
Andrea Shalal
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£±£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - À¤³¦¶ä¹Ô¤Ï£±£¶Æü¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÀ¯¸¢¤¬Á´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò£°¡¥£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È²¡¤·²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¤·¤¿¡£
À¤¶ä¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤È£²£°£²£¶Ç¯¤Î¤¤¤º¤ì¤â£²£´Ç¯ÊÂ¤ß¤Î£²¡¥£·¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÁ´À½ÉÊ¤Ë£±£°¡ó¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÎ¾¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎËãÌô¤äÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®ÆþÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð£²£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥«¥Ê¥À¤Ê¤É°ìÉô¤Î¹ñ¤Ï´û¤Ë¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤ÐÊóÉü¤ËÆ°¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¤¶ä¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬º£Ç¯¡¢Á´Í¢ÆþÉÊ¤Ë£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤ÐÀ¤³¦¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï£°¡¥£²¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¡¢Â¾¹ñ¤¬Áê±þ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¡¢À®Ä¹¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¿¶¤ì¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¥â¥Ç¥ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀ¤¶ä¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ïº£Ç¯¤È£²£¶Ç¯¤¬£´¡ó¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¤Ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂçÉý¤ÊºÄÌ³ÉéÃ´¤äÄãÄ´¤ÊÅê»ñ¡¢À¸»ºÀ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤òµó¤²¤¿¡£
À¤¶ä¤Ë¤è¤ë¤ÈÅÓ¾å¹ñ¤Ï£²£°£°£°Ç¯°Ê¹ß¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤¬ºÇÄã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥À¡¼¥ß¥Ã¥È¡¦¥®¥ë»á¤Ï¡ÖÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî£²£µÇ¯¤è¤ê¤â¤³¤ÎÀè£²£µÇ¯¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤Êâ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£