日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円安の3万8330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40749.30円 ボリンジャーバンド3σ
40263.53円 ボリンジャーバンド2σ
39777.77円 ボリンジャーバンド1σ
39335.00円 一目均衡表・基準線
39292.00円 25日移動平均
39275.00円 一目均衡表・転換線
38971.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38806.23円 ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38654.30円 200日移動平均
38628.00円 5日移動平均
38572.60円 16日日経平均株価現物終値
38330.00円 17日夜間取引終値
38320.47円 ボリンジャーバンド2σ
37834.70円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40749.30円 ボリンジャーバンド3σ
40263.53円 ボリンジャーバンド2σ
39777.77円 ボリンジャーバンド1σ
39335.00円 一目均衡表・基準線
39292.00円 25日移動平均
39275.00円 一目均衡表・転換線
38971.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38806.23円 ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38654.30円 200日移動平均
38628.00円 5日移動平均
38572.60円 16日日経平均株価現物終値
38330.00円 17日夜間取引終値
38320.47円 ボリンジャーバンド2σ
37834.70円 ボリンジャーバンド3σ
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