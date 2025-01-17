　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円安の3万8330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40749.30円　　ボリンジャーバンド3σ
40263.53円　　ボリンジャーバンド2σ
39777.77円　　ボリンジャーバンド1σ
39335.00円　　一目均衡表・基準線
39292.00円　　25日移動平均
39275.00円　　一目均衡表・転換線
38971.20円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38806.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
38795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38654.30円　　200日移動平均
38628.00円　　5日移動平均
38572.60円　　16日日経平均株価現物終値
38330.00円　　17日夜間取引終値
38320.47円　　ボリンジャーバンド2σ
37834.70円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース