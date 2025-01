プリン王子が2025年に注目するのは、パフォーマンスも楽しめる炉端焼き

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。プリン王子の池畑孝資さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

プリン王子の池畑孝資さんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「ろばた翔」です

塩をふって焼く 写真:お店から

目の前で炉端焼きを焼いてくれるパフォーマンスがいい! 長い棒に食べ物をのせて提供してくれるのも珍しく、体験型の飲食店が流行る中で、炉端焼きにまた注目が集まると感じています。

淡路島産 椚座牛レア炭火たたき100g(1,980円) 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「御苑 炉庵」の「ギンダラ西京焼き定食」(1,800円)です

ギンダラ西京焼き定食 出典:morit504さん

<店舗情報>◆ろばた 翔住所 : 東京都新宿区西新宿1-4-11 宝ビル B1FTEL : 03-6302-0827

オープンキッチンになっており、職人さんが囲炉裏で魚を丁寧に焼いてくれているのを目前で楽しむことができます。身がふっくらでとてもジューシー! 満足度高めでした。

<店舗情報>◆御苑 炉庵住所 : 東京都新宿区新宿2-9-20 問川ビル 1FTEL : 050-5869-4937

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

