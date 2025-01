英語で「How did it taste?（味はどうですか？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

今回は、海外のレストランなどで「How did it taste?」や「How was it?」と、料理が美味しいかどうかを聞かれたときの返し方を解説します。「Good.」や「Yummy.」など、いつもワンパターンな返答になっている人も多いのでは? そのほかのフレーズもぜひ覚えて返答のバリエーションを増やしましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「How did it taste?」の返答フレーズ

レストランで「How did it taste?(味はどうですか?)」「How was it?(どうだった?)」と聞かれるのはよくあるシーン。毎回、「Yummy.」などの同じ英語を使っていませんか? ネイティブが使うおしゃれで具体的な返答フレーズをいくつか紹介します。

【1】It was absolutely delicious! 「すごく美味しかったです!」

【解説】「absolutely」は「すごく・本当に」と、物事を強調して言いたいときによく使われます。特にフォーマルなレストランでは「yummy(美味しい)」などの単語を使うより、このような言い方の方が好まれます。

【2】I really enjoyed it, thank you. 「とても楽しめました、ありがとう」

【解説】英語では、レストランで「enjoy(楽しむ)」という単語はよく使われます。「Did you enjoy your meal?(食事はお楽しみいただけましたか?)」と聞かれることも多いです。ぜひ覚えておきましょう。

【3】I really like the sauce. 「ソースが美味しいです」

【解説】「really like」は「かなり好き/お気に入り」という意味。好き=美味しいで、具体的な味の感想を伝えるときに役立ちます。そのほかに「The sauce was really good.」という言い方もできます。同じ意味でも違った言い方が複数あるので、いろいろなパターンを覚えて会話のバリエーションを増やしましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

英語で「Have a nice day!」と言われたときのスマートな返し方