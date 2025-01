「夫だけでなく妻も一緒に死刑にしてやった」トランプの「影の仕掛人」の「おぞましい行為」…トランプの知られざる「師弟関係」を描いた新作映画

2025年1月20日正午(米東部時間)、ドナルド・トランプが再びアメリカ合衆国大統領に就任する。その数日前の1月17日、まさに絶好のタイミングで日本公開される映画が『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』だ。

「アプレンティス(Apprentice)」とは、弟子、見習いという意味。この映画が描くのは、若き日のドナルド・トランプと、その師となった弁護士ロイ・コーンの出会いと別れの物語である。脚本を手がけたのは、ジャーナリストでノンフィクション作家のガブリエル・シャーマン。監督をつとめたアリ・アッバシは、テヘラン生まれのイラン系デンマーク人。シャーマンの綿密で周到なリサーチ力、アッバシの異邦人ならではの客観的視線と大胆不敵な作風が結合し、生々しさと刺激に満ちた実録ドラマに仕上がっている。

ちなみに、アッバシの出世作『ボーダー 二つの世界』(2018)は、容姿にコンプレックスを抱える孤独な女性が、自分と同じ“種”の異性と初めて出会う異色のラブストーリー。いわば「実は人間ではなかった」者同士の邂逅を蠱惑的に描いた経験があるので、本作にはぴったりの人選といえる。

※本記事は『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』の内容を含みます。ネタバレを気にされる方は鑑賞後にお読みください。

「攻撃、攻撃、攻撃」

物語は、1973年のニューヨークから幕を開ける。父親の不動産業を引き継いだドナルド・トランプは、ある深刻な訴訟トラブルを抱えていた。入居審査に人種差別が含まれているという理由で司法省から訴えられたのだ。下手をすれば廃業寸前という危機のさなか、彼は高級クラブでかの有名なロイ・コーンと出会う。現役大統領からマフィアのボスまで、数々の大物とコネクションを持ち、どんな手強い裁判にも勝利すると豪語する伝説の弁護士だ。

トランプはなぜかロイ・コーンに一目で気に入られ、圧倒的に不利な裁判の弁護を引き受けてもらい、見事に勝利を収める。のみならず、トランプは彼の愛弟子として、成功者になるためのセオリーを徹底的に叩きこまれていく。

ロイ・コーンが若きトランプに授ける“勝利のルール”は以下の3つ。「攻撃、攻撃、攻撃」「絶対に非を認めず、全否定しろ」「勝利を主張し続けろ」。現在のトランプとその支持者の言動を見ても、この三原則に忠実であることは明らかだ。ほかにも数えきれないほど多くの“戦術”をこの時期に学んでいたことが、本作を観るとよくわかる。

マスコミを活用した世論操作術

マスコミの有効活用術もそのひとつだ。ロイ・コーンは世論操作やパブリックイメージ作りにメディアが大いに役立つことを知り尽くしていたので、新聞社の重役からゴシップ記者まで幅広いパイプを持ち、常に様々なネタを提供した。各媒体はそんな“お得意様”に、いざというとき協力を惜しまない。もし当時、毎日更新やネタ集めに必死なネットメディアなどがあれば、格好の宣伝ツールとして利用されていただろう。現にトランプ一派はその手法を現代にカスタマイズし、器用に情報戦略を展開している。読者諸氏はそんな提灯記事を見かけたら、そのライターや媒体が「何をメシのタネにしているか」を考えてみるといい(ただし、その答えの何割かは「その手の記事に群がる我々大衆」だったりもする)。閑話休題。

トランプはマンハッタンの一等地に建つ高級ホテル改修事業を成功させたのを皮切りに、若き不動産王としてめきめき頭角を現していく。最初の妻イヴァナとの結婚、そしてトランプタワー建造と、好調に波に乗る一方で、人間的な“腐敗”は進行する。利益のためならどんな手段も辞さない商売人としての非情さ、必要とあらばモラルや家族愛すらシャットアウトできるテクニックを研ぎ澄まし、さらに下品な成金趣味もエスカレート。こんな“大統領への道”の描かれ方は、おそらくかつてなかった。「誰もやらなかったことで歴史に名を残す」ことがトランプの本懐だとすれば、この映画もまんまとその“偉業”をアピールしてしまっているのかもしれない。

そんなトランプを影の仕掛人として支えたロイ・コーンとの蜜月は、80年代もアメリカを席巻し続けていくと思われた。しかし、町には“謎の伝染病”の影が忍び寄っていた……。

主演のセバスチャン・スタンは、日頃から積極的に反トランプを公言する人気俳優だが、本作では極めて真摯に対象を研究。現在のトランプとは驚くほど印象の異なる20代の姿から、我々がよく知る面影に徐々に近づいていくグラデーションを見事に体現している。

一方、同じく実在の人物であるロイ・コーンを不気味に演じきったジェレミー・ストロングの怪演からも目が離せない。多くの人から「邪悪そのもの」と評され、ドケチで傍若無人なのに人気者でもあったカリスマ弁護士の強烈なキャラクターは、トランプ以上のインパクトを刻むはずだ。

“赤狩り”のロイ・コーン

本作は、トランプとロイ・コーンがともに過ごした十数年間だけを限定して描いているため、その前後はあまり描かれない。きっとそれは観客それぞれに思索を促し、探求意欲をかき立てるためだろう。ただ、アメリカでは傑作戯曲『エンジェルス・イン・アメリカ』にも登場する有名人として知られているロイ・コーンについては、日本では知名度が高いとは正直言いがたい。これから映画を観る読者に向けて、いくらか補足しておこう。

ちなみに、日本で観ることができるロイ・コーンのドキュメンタリーには、マット・ターナウアー監督の『ロイ・コーンの真実』(2019)、アイヴィ・ミアロポール監督の『ロイ・コーン/様々な顔を持つ男』(2019)などがある。どちらもぜひ『アプレンティス』と併せて観てほしい、ゾッとすること請け合いの秀作である。

映画『アプレンティス』ではあえて描かれなかった重要な箇所として、ロイ・コーンが“赤狩り”の立役者として活躍した検察時代がある。弁護士に転身する以前、彼の名前を全米に知らしめた最初の黄金期であり、彼自身もその経歴を生涯誇りにした。

ロイ・コーンは優秀な成績でロースクールを卒業後、弱冠21歳で連邦検事補となり、ジョゼフ・マッカーシー上院議員の右腕となる。そして反共プロパガンダの急先鋒として、自ら広報官のように立ち回り、共産主義者排斥運動を全国的に展開する。TVや新聞に登場しては「共産党は政党ではなく犯罪者集団なのです」「その思想はナチスと違いません」などと過激で誘因力抜群のフレーズを連発し、国民の恐怖と愛国心を煽った(この巧みな弁舌スキルは、明らかにトランプに影響を与えている)。

このときの活動が、彼にメディアによる大衆心理操作の手応えをもたらし、国民を自在に操る快感も与えたことは想像に難くない。マッカーシーもまた、常に耳元で助言を授けるロイ・コーンに操られていたという見方もある。このころから影の“仕掛人気質”は育まれていたのだ。

「俺があの夫妻を死刑にしてやった」

検事時代のロイ・コーンの“実績”として広く認知されているのが、1951年のローゼンバーグ事件である。平凡な夫婦がソ連のスパイとして逮捕・処刑された事件は、全米を震撼させた。

「あなたの隣にいるかもしれない」共産主義者の恐怖を広く植えつけるとともに、少しでも共産主義運動にかかわった人々には国家権力の恐ろしさを知らしめ、密告に拍車をかけた。『アプレンティス』でも、ロイ・コーンが自慢げにその手柄をトランプに語るシーンがある。「俺があの夫妻を死刑にしてやった。夫だけでなく妻も一緒にな」と。

後年になって、死刑判決にはロイ・コーンの助言が大きく作用したこと、夫のジュリアス・ローゼンバーグは確かに機密情報を流した罪が認められたが、妻エセルはまったくの無実だった可能性が高いことも報じられた。なお、『ロイ・コーン/様々な顔を持つ男』のミアロポール監督は、処刑されたローゼンバーグ夫妻の孫である。

その後も“赤狩り”は大勢の人生を破壊していくが、ロイ・コーンは思いがけない理由で失脚する(その腰が抜けるような顛末は、ぜひぜひ前述のドキュメンタリーなどでご覧いただきたい)。検事としての名声を失った彼は、今度は法の抜け穴を知り尽くした敏腕弁護士として再出発。そして1973年、ドナルド・トランプと運命の出会いを果たす。

トランプは米国史の継承者である

北米では戦前から、ロシアやヨーロッパ諸国同様、ユダヤ人に対する差別が広く存在していた。しばしばそれは反共思想と一緒くたにされ、いつしかユダヤ人イコール共産主義者という偏見まで生じたという。1927年に裕福なユダヤ人の家系に生まれたロイ・コーンも、そういった差別を肌身に感じながら多感な時期を過ごしてきた。彼とほぼ同年代で、のちに『夜の大捜査線』(1967)などを手がけたカナダ出身の映画監督ノーマン・ジュイソンは、やはり幼いころから苛烈なユダヤ人差別を目の当たりにし、その経験から筋金入りの反差別主義者となった。しかし、ロイ・コーンはその逆を行った。

大人になった彼は、まず民族意識に縛られない愛国者として反共活動の先頭に立ち、ユダヤ人であるローゼンバーグ夫妻を冷酷に電気椅子へと送る。乱暴な言い方をすれば「出世や保身のためなら同胞も生け贄にする」という生存戦略にも思える行動だったわけだが、それは彼のセクシャリティの秘匿においても発揮された。

1986年にエイズの併発症で死去するまで、ロイ・コーンは同性愛者であることを頑なに否定し続けた(少なくとも公には)。かつてそれが原因でエリート検事の地位を失った彼には、同胞意識などなかった。N.Y.での影響力と要人とのコネクションを守るため、ゲイに対して抑圧的な教会を支援し、良好な関係を保った。休暇中はゲイの人々が集まるリゾート地として有名なプロヴィンスタウンを訪れ、酒とコカインに溺れる日々を美青年たちと楽しみながら、晩年に至ってもLGBTQ擁護に動くことはなかった。

映画『アプレンティス』では、トランプがロイ・コーンから“受け継がなかった面”も浮き彫りになる。たとえば私生活上の秘密のような、弱みを持つこと。

社会的なダメージや攻撃材料になりそうな要素は、致命的弱点になりうる。トランプの場合、スキャンダルにまみれながらも、まるで「最初から弱みなどと思わなければ、攻撃されても痛くも痒くもない」と言わんばかりに開き直っているところがある。それは死ぬまで心の内奥を明かさず、プライドとイメージに固執したロイ・コーンの悲しい生きざまから学んだ態度なのかもしれない。

師の歩んだ道に、差別が育んだサバイバル精神、“赤狩り”の成功と失敗、法律とは「裏をかくもの」という信念、政治家やマフィアとの協力関係、メディアの活用と懐柔などがあると思えば、その弟子たるドナルド・トランプはまさに“アメリカの歴史の継承者”でもある。建国以来、この国が育んできた思想の行き着く先を体現しているにすぎない。きっとこの先も、彼は師の教えどおり、どんな相手でも容赦なく切り捨てるだろう。適者生存ならぬ強者生存の掟のもと、己に不利益をもたらす存在、あるいは無価値な存在と判断すれば――つまり、他人事ではない。

『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

2025年1月17日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

監督:アリ・アッバシ

脚本:ガブリエル・シャーマン

出演:セバスチャン・スタン、ジェレミー・ストロング、マリア・バカローヴァ、マーティン・ドノヴァン

原題:The Apprentice/2024年アメリカ/123分/配給:キノフィルムズ

(C) 2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.

公式サイト: https://www.trump-movie.jp

公式X:https://x.com/trump_movie_JP

