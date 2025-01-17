J2ÆÀÅÀ²¦¤Ë¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡J1¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¤â¡Ä¥Ù¥ë¥®¡¼Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
ÀéÍÕ¤«¤é¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾®¿¹Èô°¼¤Î²ÃÆþµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿FW¾®¿¹Èô°¼¤Î²ÃÆþµ¼Ô²ñ¸«¤¬1·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖµ±¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°ÜÀÒ¤Î·è¤á¼ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³Âè°ì¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Î2022Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼Â¼Á2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢38»î¹ç¤Ç23¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦³èÌö¤ÇJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ1¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¡¢µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î8Æü¤Ë2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬È¯É½¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ËºßÀÒ¤¹¤ëMF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤È¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¡£MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢MF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖµ±¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¨·è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë