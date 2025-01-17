¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤¿Ë½ÎÏ»ö·ï¤òË½Ïª¡¡»ö·ï¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤â¼ÂÌ¾¹ðÇò
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3¥ö·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢16ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ïµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢µ´±ÛÎ®¡¦Æ°²è¤Î¥Ð¥º¤é¤»Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµï¼ò²°Å¹¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Þ¼¹ä¤È¶¦±é¤·¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢¸ÅºäÂçËâ²¦¡¢ÉÍ¥í¥ó¡¢¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡¦¼Ä·ª¤¿¤«¤·¡Ë¡¢À¶¿å¤¢¤¤¤ê¤éÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô47Ëü¿Í¡õÆ°²èÁíºÆÀ¸¿ô2²¯Ä¶¤¨¤È¤¤¤¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤«¤é¥Ð¥º¤é¤»Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥Ð¥º¤ëÆ°²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡È¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Î½ÅÍ×À¡É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿µ´±Û¤Ï¡¢¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ò¡ÖÁ´Éô¥À¥á¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¸Åºä¤Î¾Ð´é¡¢¿ÆÀÚ¤¹¤®¤ë¥ï¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸»ú¤Î¿§¤Ê¤É¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥À¥á½Ð¤·¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥º¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ´±Û¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¼åÅÀ¤Ï¡Ä¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤ä¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¦½Ö´Ö¤ò¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ´±Û¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢¾åÅÄ¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤¦µ´±Û¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Î¢ÏÃ¡¢È¯É½¡¢Ç¯¼ý¡¢À°·Á¡¢¿¿Áê¡¢·ö²Þ¡¢Îø°¦¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼ÂÁ©ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤é¤¬¥Ð¥º¤ë¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µ´±Û¤«¤é¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤À¤È¡¢Ç¯¼ý¡¦²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ä¡¢¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦1992¡Á1999Ç¯¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¥Ð¥º¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¡¢¶½Ì£¤¢¤ë!?¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ýÏ¿¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤¿Ë½ÎÏ»ö·ï¤òË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤¬¸Åºä¤À¤È¼ÂÌ¾¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼Ä·ª¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿MC¡¦¥Ò¥í¥ß¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ï¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¼Ä·ª¤¬È¯¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥í¥ß¤¬¼Ä·ª¤Ë·ãÅÜ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µ´±Û¤â¡Ö¼Ä·ª¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ´±Û¤â¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò·ãÇò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµï¼ò²°Å¹¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Þ¼¹ä¤È¶¦±é¤·¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢¸ÅºäÂçËâ²¦¡¢ÉÍ¥í¥ó¡¢¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡¦¼Ä·ª¤¿¤«¤·¡Ë¡¢À¶¿å¤¢¤¤¤ê¤éÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô47Ëü¿Í¡õÆ°²èÁíºÆÀ¸¿ô2²¯Ä¶¤¨¤È¤¤¤¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤«¤é¥Ð¥º¤é¤»Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤ä¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¦½Ö´Ö¤ò¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ´±Û¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢¾åÅÄ¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤¦µ´±Û¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Î¢ÏÃ¡¢È¯É½¡¢Ç¯¼ý¡¢À°·Á¡¢¿¿Áê¡¢·ö²Þ¡¢Îø°¦¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼ÂÁ©ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤é¤¬¥Ð¥º¤ë¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µ´±Û¤«¤é¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤À¤È¡¢Ç¯¼ý¡¦²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ä¡¢¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦1992¡Á1999Ç¯¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¥Ð¥º¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¡¢¶½Ì£¤¢¤ë!?¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ýÏ¿¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤¿Ë½ÎÏ»ö·ï¤òË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤¬¸Åºä¤À¤È¼ÂÌ¾¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼Ä·ª¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿MC¡¦¥Ò¥í¥ß¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ï¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¼Ä·ª¤¬È¯¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥í¥ß¤¬¼Ä·ª¤Ë·ãÅÜ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µ´±Û¤â¡Ö¼Ä·ª¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ´±Û¤â¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò·ãÇò¤¹¤ë¡£