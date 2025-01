ポーターが「ザ・イノウエ・ブラザーズ」とのコラボバッグ発売、南米の伝統パターンをデザイン

「ポーター(PORTER)」が、井上聡と清史兄弟が手掛ける「ザ・イノウエ・ブラザーズ(THE INOUE BROTHERS)」とのコラボレーションアイテムを1月18日に発売する。PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTERSHINJUKU、吉田カバン公式オンラインストア、ザ・イノウエ・ブラザーズ公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボでは、南米ボリビアの街 エル・アルトの工房で織られたアンデスの伝統織物「アグアヨ」のオリジナルパターンを使用。発色の良いグリーンやパープルを採用した「BACKPACK」(2色、各10万1200円)、「WAIST BAG」(2色、各5万7200円)、「BALLOONSAC」(2色、各4万7300円)の計3型を展開する。なお、全アイテムにはボリビアでつくられたオリジナル指人形と、高い耐久性を備えるマーケットバッグが付属する。

PORTER OMOTESANDOでは、コラボアイテムの発売を記念して期間限定イベントを開催。コラボアイテムのほか、アグアヨを使ったブランケットやランチョンマット、ザ・イノウエ・ブラザーズを代表するアイテムであるアルパカニットやストールを販売する。期間は1月18日から2月17日まで。

■THE INOUE BROTHERS in the PORTER Gallery 1

会期:2025年1月18日(土)〜2月17日(月)

会場:PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1

所在地:東京都渋谷区神宮前5-6-8

営業時間:12:00〜20:00

■吉田カバン:公式オンラインストア

■ザ・イノウエ・ブラザーズ:公式オンラインストア