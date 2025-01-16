ポーターが「ザ・イノウエ・ブラザーズ」とのコラボバッグ発売、南米の伝統パターンをデザイン

ポーターが「ザ・イノウエ・ブラザーズ」とのコラボバッグ発売、南米の伝統パターンをデザイン
「ポーター（PORTER）」が、井上聡と清史兄弟が手掛ける「ザ・イノウエ・ブラザーズ（THE INOUE BROTHERS）」とのコラボレーションアイテムを1月18日に発売する。PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTERSHINJUKU、吉田カバン公式オンラインストア、ザ・イノウエ・ブラザーズ公式オンラインストアで取り扱う。
■THE INOUE BROTHERS in the PORTER Gallery 1
コラボでは、南米ボリビアの街 エル・アルトの工房で織られたアンデスの伝統織物「アグアヨ」のオリジナルパターンを使用。発色の良いグリーンやパープルを採用した「BACKPACK」（2色、各10万1200円）、「WAIST BAG」（2色、各5万7200円）、「BALLOONSAC」（2色、各4万7300円）の計3型を展開する。なお、全アイテムにはボリビアでつくられたオリジナル指人形と、高い耐久性を備えるマーケットバッグが付属する。
PORTER OMOTESANDOでは、コラボアイテムの発売を記念して期間限定イベントを開催。コラボアイテムのほか、アグアヨを使ったブランケットやランチョンマット、ザ・イノウエ・ブラザーズを代表するアイテムであるアルパカニットやストールを販売する。期間は1月18日から2月17日まで。
■THE INOUE BROTHERS in the PORTER Gallery 1
会期：2025年1月18日（土）〜2月17日（月）
会場：PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1
所在地：東京都渋谷区神宮前5-6-8
営業時間：12:00〜20:00
■吉田カバン：公式オンラインストア
■ザ・イノウエ・ブラザーズ：公式オンラインストア