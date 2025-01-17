　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比340円安の3万8330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8572.6円に対しては242.6円安。出来高は8674枚だった。

　TOPIX先物期近は2670.5ポイントと前日比26.5ポイント安、TOPIX現物終値比17.81ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38330　　　　　-340　　　　8674
日経225mini 　　　　　　 38330　　　　　-340　　　215629
TOPIX先物 　　　　　　　2670.5　　　　 -26.5　　　 15046
JPX日経400先物　　　　　 24185　　　　　-230　　　　 729
グロース指数先物　　　　　 614　　　　　　-5　　　　 473
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース