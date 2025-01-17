日経225先物：17日夜間取引終値＝340円安、3万8330円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比340円安の3万8330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8572.6円に対しては242.6円安。出来高は8674枚だった。
TOPIX先物期近は2670.5ポイントと前日比26.5ポイント安、TOPIX現物終値比17.81ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38330 -340 8674
日経225mini 38330 -340 215629
TOPIX先物 2670.5 -26.5 15046
JPX日経400先物 24185 -230 729
グロース指数先物 614 -5 473
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2670.5ポイントと前日比26.5ポイント安、TOPIX現物終値比17.81ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38330 -340 8674
日経225mini 38330 -340 215629
TOPIX先物 2670.5 -26.5 15046
JPX日経400先物 24185 -230 729
グロース指数先物 614 -5 473
東証REIT指数先物 売買不成立
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