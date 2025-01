今年も“HERO”に会える――。TOBE所属アーティストによる合同コンサート『to HEROes~TOBE 2nd Super Live~』(以下、『to HEROes』)の開催が決定した。

2024年3月に初開催された『to HEROes』。2度目となる今回は、3月6日、7日に東京ドーム、4月6日、7日に京セラドーム大阪にて行われる。

簡単に、昨年の公演の模様を振り返ってみたい。東京ドームにて4日間にわたり開催された最初の『to HEROes』には、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹といったTOBE所属アーティストが総出演。各アーティストによるステージのほか、グループの垣根を越えたコラボレーションコーナー、公演初日に結成が発表されたwink firstをはじめとするTRAINEE(研修生)のパフォーマンスタイム、令和6年能登半島地震を受けて発足した支援プロジェクト「to HEROes Project -Act for HOPE-」のテーマソング「Be on Your side」の歌唱などが行われた。

今年の『to HEROes』も、基本的には昨年の流れを踏襲する形になるのではないかと思う。ただし、2回目ということで、公演の意味合いは前回とは少し異なってくるはずだ。昨年の『to HEROes』がTOBEの新たな一歩目――つまり、これからの“未来”を示す場――であったとするなら、一年を経た今回は“今”という現在地を示す意味も加わるだろう。

2024年、『to HEROes』という大舞台でコンサート活動を本格的にスタートさせた三宅、北山、Number_i、IMP.は、その後も数々の楽曲をリリースし、フルアルバムも発表。6月に有明アリーナにて単独公演を行ったのち、全国ツアーを開催した。それぞれの音楽活動を経て迎えた2025年、一年で培ったものを発揮する場として『to HEROes』に凱旋する。

昨年の『to HEROes』は、11月に映像作品としてもリリースされた。そこに収録された密着ドキュメンタリーで、三宅が「TOBEのアーティストはかぶることがない」と話していたが、彼の言葉の通りだと思う。彼らはいい意味でバラバラで、個が立っていて、それがいいのだ。

前回の各アーティストのステージを思い返しても、少数のダンサーと自分の世界観を作り上げた三宅、大型バイクや落下シーンなどの驚きの演出で盛り上げた北山、7人という人数の多さを活かして会場をフルに使って楽しませたIMP.、3人のみで遊び心も感じさせながら自らのスキルを見せ切ったNumber_iと、それぞれまったく違った。TOBEにはこういうアーティストがいて、それぞれこんな形でオーディエンスを魅了する――そう多くの人たちに視覚的に伝えるための、ショーケースのような約3時間。個々の色が鮮やかに弾けるような、カラフルな空間だった。

開催前に「曲がない!」などと冗談めかして笑い合っていた一年前とは異なり、今はどのアーティストも、時間が足りないほどの持ち曲がある。今年は、数あるなかから選び抜かれた楽曲が披露されることになるだろう。だからこそ、よりアーティストごとの魅力が際立つステージになりそうだ。

そして、今年の『to HEROes』は未来地図を描く場でもあり続けるだろう。今回は、昨年11月に結成された新グループ・CLASS SEVENと、同年12月に所属となったISSEIの出演も発表されている。現時点ではまだ楽曲リリースがない2組だが、前回wink firstや大東がオリジナル曲を初歌唱したように、今回のステージで初めて楽曲披露となるかもしれない。どういった形の出演になるのかは当日までのお楽しみとなりそうだが、昨年の三宅、北山、Number_i、IMP.がそうであったように、彼らにとって今年の『to HEROes』は活動の大きな一歩になるはずだ。

昨年と違う点で言えば、今年は東京・大阪の2カ所で開催されることも重要なポイントである。昨年、最終公演がAmazon Prime Videoを通して生配信されたことを踏まえても、TOBEアーティスト、そして滝沢秀明が、「誰も置いていかない」「より多くのファンが観られるように」という考えを重視していることがよく分かる。付け加えるのならば、開催地を増やし、現地に赴く行為自体は、TOBEという組織が大きく広がりを見せているようにも感じられるのだ。

2回目の『to HEROes』は、アーティスト個々で見ても、全体で見ても、ひと回り成長したものになりそうだ。さあ、今年はどんなエンターテインメントを目にすることができるだろうか。再び“HERO”に会えるまで約1カ月半。期待して待ちたい。

(文=かなざわまゆ)