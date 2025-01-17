¡ÚFAÆ°¸þ¡ÛÊä½þÈ¯À¸¤Î3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È·èÃå¡É¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È³ÚÅ·¤Ï¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤òÁªÂò¤·¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¡¡¹Åç¤Ï¡Ö¶âÁ¬Êä½þ¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Ï16Æü¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÁ¬Êä½þ¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ÇFA°ÜÀÒ¤ÇÊä½þ¤¬È¯À¸¤·¤¿3Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê
¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿¹ÃÈåÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïµð¿Í¤Î28ºÐ±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£Åê¼ê¤Ï»°É©¥Ñ¥ï¡¼¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8»î¹ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.04¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î1¿Í¡£µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÁª¼ê
¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÌÐÌÚÁª¼ê¤Ï³ÚÅ·¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¡£2015Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿ÌÐÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ºòµ¨46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¦8ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.265¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÐÌÚÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÚÅ·¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®¿¹¹ÒÂçÏºÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¾®¿¹Áª¼ê¤Ïºòµ¨1·³½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î21ºÐ¤Ç¡¢ºòµ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î110»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.252¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¦23ÂÇÅÀ¡¦24ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê
³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¶åÎ¤Åê¼ê¤Ï¹Åç¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ºòµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Åç¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶åÎ¤Åê¼ê¤ÎÎ®½Ð¤Ë¡ÈÅê¼ê²¦¹ñ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Åç¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»Ë¾å½é¤Î2Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ï¡Ö68¡×¡£¾å¸Â¤Î¡Ö70¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È2ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²óFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡¢ÃæÆü¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÊ¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½þ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£