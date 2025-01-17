¾È¥ÎÉÙ»Î¡¡¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡¡Âç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊÅ¾Íî¤âÉü³è¡¡Âè73Âå²£¹Ë¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ë
¡¡Âè73Âå²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê33¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙÌÀ¤±¤ÇºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½é¾ì½ê¤Ï4ÆüÌÜ¤ÎæÆ±îÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡2ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¡£5ÆüÌÜ¤«¤é3¾ì½êÏ¢Â³24ÅÙÌÜ¡¢²£¹Ëºß°Ì21¾ì½ê¤Ç13ÅÙÌÜ¤ÎµÙ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23ºÐ¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¸å¡¢Î¾É¨¤Î¥±¥¬¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½øÆóÃÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¬¤éÉü³è¤·¤¿¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤âÎÏ¿Ô¤¤¿¡£Í¥¾¡10ÅÙ¡£¿ÆÊý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ï¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡Âç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¬¤éÉü³è¤·¤¿¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤âÎÏ¿Ô¤¤¿¡£Í¥¾¡10ÅÙ¡£¿ÆÊý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ï¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¤Î°úÂà¤Ï2021Ç¯9·î¤ÎÇòË²°ÊÍè¡£½é¾ì½ê¸å¤ËÂç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬²£¹Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1993Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î½ì¤«¤éÂ³¤¤¤¿³°¹ñ½Ð¿È²£¹Ë¤¬ÈÖÉÕ¤«¤éÅÓÀä¤¨¡¢2003Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÄ«ÀÄÎ¶¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5¿ÍÇÚ½Ð¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È²£¹Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏºòÇ¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¸å¡¢Î¾É¨ÄË¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î°²½¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£±¦»Í¤Ä¤ÎÎÏ¶¯¤¤¼è¤ê¸ý¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡¢²£¹Ëºß°Ì¤Ï21¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÐÎ±³Ø¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤«¤é´Ö³ÀÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï11Ç¯5·î¤Îµ»ÎÌ¿³ºº¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£Éô²°ÊÄº¿¤Ç13Ç¯½Õ¾ì½ê¸å¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢15Ç¯²Æ¾ì½ê¸å¤Ë23ºÐ¤ÇÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£Î¾É¨¤Î¥±¥¬¤äÆâÂ¡¼À´µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍî¤Á¤¿½øÆóÃÊ¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¡¢21Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½é¾ì½ê¤Ï2ÆüÌÜ¤ËÉ×¿Í¤é²ÈÂ²¤ò¹ñµ»´Û¤Ë¸Æ¤Ó¡Öº£¾ì½ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤ÈÈáÁÔ¤Ê³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£