[1.16 プレミアリーグ第21節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 15 レニー・ヨロ

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 12 タイレル・マラシア

DF 87 G. Kukonki

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

MF 43 T. Collyer

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 7 ジョー・アリボ

MF 16 菅原由勢

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 20 カマルディーン・スレマナ

FW 33 タイラー・ディブリング

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 3 ライアン・マニング

DF 15 ネイサン・ウッド

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 10 アダム・ララーナ

FW 9 アダム・アームストロング

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 32 ポール・オヌアチュ

監督

イバン・ユリッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります