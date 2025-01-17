マンチェスター・Uvsサウサンプトン スタメン発表
[1.16 プレミアリーグ第21節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
DF 87 G. Kukonki
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 16 菅原由勢
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 20 カマルディーン・スレマナ
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
イバン・ユリッチ
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
DF 87 G. Kukonki
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 16 菅原由勢
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 20 カマルディーン・スレマナ
FW 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
FW 9 アダム・アームストロング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
イバン・ユリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります