[1.16 プレミアリーグ第21節](Portman Road)

※28:30開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 3 リーフ・デイビス

DF 6 ルーク・ウールフェンデン

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

MF 7 ウェズ・バーンズ

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 33 ネイサン・ブロードヘッド

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

DF 44 ベン・ゴドフリー

MF 5 サム・モーシー

MF 14 ジャック・テイラー

MF 25 マッシモ・ルオンゴ

FW 27 ジョージ・ハースト

FW 47 ジャック・クラーク

監督

Kieran McKenna

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 11 シモン・アディングラ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 33 マット・オライリー

FW 9 ジョアン・ペドロ

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 2 タリク・ランプティ

DF 5 ルイス・ダンク

MF 7 ソリー・マーチ

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 15 ヤクブ・モデル

FW 14 ジョルジニオ・ルター

FW 17 ヤンクバ・ミンテ

FW 18 ダニー・ウェルベック

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります