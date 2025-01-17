イプスウィッチvsブライトン スタメン発表
[1.16 プレミアリーグ第21節](Portman Road)
※28:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 33 ネイサン・ブロードヘッド
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 5 サム・モーシー
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 シモン・アディングラ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※28:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 33 ネイサン・ブロードヘッド
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 5 サム・モーシー
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 シモン・アディングラ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
MF 7 ソリー・マーチ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります