¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¿¹²¼°¦Íü¡¡ÁêËÀ¤Ï²¦¼Ô¡¦¾¾°æÈË¤¬»Å¾å¤²¤¿£Öµ¡¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¹Àï¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥Âè£±£´²ó¥¯¥é¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹²¼°¦Íü¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£µ¹æµ¡¤Ï½é²¼¤í¤·Àá¤Ç¾¾°æÈË¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Ö¡£Á°Àá¤ÎÂÀÅÄÄ¾Ìé¤âÍ½ÁªÇÔÂà¤Ê¤¬¤é¤â£±£°ÁöÃæ£¶²ó¤Î½®·ôÍí¤ß¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤À¡£
¡¡ÆÃ·±¤Î´¶¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹²¼¤Ï¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£ÂÊ»¤»¤Ç¤Ï°Â°æ¿ðµªÁª¼ê¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Á°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¼«¿È¤âºòÇ¯£¸·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¡£¸½ºß¤Ï£Âµé¤À¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤ÎµéÊÌ¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£·£³¤È£Áµé¾º³Ê¥Ú¡¼¥¹¤È¹¥Ä´¡£à²¦¼Ô¤Î£Öµ¡á¤ò¶î¤Ã¤Æ²÷¿Ê·â¤À¡£