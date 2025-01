WHISPER OUT LOUDの新曲「Aster」が配信開始となった。バンド主催イベント<KEYS IN PURPLE>に向けて、自らの表現を進化させた新曲を3か月連続で配信リリースしている中、第1弾の「Save Me」に続いて第2弾シングルとして発表されたものだ。新曲「Aster」は、ラテン+シティポップ+フュージョン+ロックをクロスオーバーさせたという楽曲で、繰り返されるシンプルなラテンのビートの裏で繰り返されるメロウなシンセは洗練されたR&Bを連想させ、後半にいくにつれフュージョンの要素でそれまでの整った縦のグリッドから外れた変化を巻き起こしていく。さらに歪んだギターが厚みを増し、最後は曲の高揚感とリンクして派手なアレンジで盛り上がり、再び静かで優しいシンセの音色に包まれるという、WHISPER OUT LOUDの新機軸とも言えそうな世界観をもった楽曲だ。

WHISPER OUT LOUD - Aster:LF

https://orcd.co/wol_aster

https://orcd.co/wol_aster

<WHISPER OUT LOUD pre.KEYS IN PURPLE>

2025年2月11日(火祝)

代官山UNIT

open 17:30 / start 18:00

Act : Newspeak/FIVE NEW OLD / WHISPER OUT LOUD

[問]H.I.P.03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

※お一人様4枚まで

前売 スタンディング \3,500(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

当日 スタンディング \4,000(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

イープラス https://eplus.jp/whisperoutloud/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/whisperoutloud/ Pコード:283-782

2025年2月11日(火祝)代官山UNITopen 17:30 / start 18:00Act : Newspeak/FIVE NEW OLD / WHISPER OUT LOUD[問]H.I.P.03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp※お一人様4枚まで前売 スタンディング \3,500(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)当日 スタンディング \4,000(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)イープラス https://eplus.jp/whisperoutloud/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/whisperoutloud/ Pコード:283-782