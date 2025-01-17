Conton Candy、アニメ『SAKAMOTO DAYS』EDテーマの新曲「普通」リリース
Conton Candyが現在放送中のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「普通」を1月17日にリリースした。
本楽曲は『SAKAMOTO DAYS』の世界観を、、Conton Candyならではの視点で描いた温かくも疾走感のある楽曲となっている。
なお、Conton Candyは4月4日にZepp Shinjukuにて自身最大級のワンマンライブを開催予定。チケットは現在オフィシャル2次先行受付中だ。
「普通」
©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
2025年1月17日(金) 配信リリース
配信リンク｜https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU
1月クール TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディングテーマ
【楽曲コメント】
普通じゃないあなたがそばにいてくれる日々が私の普通
普通じゃない君がそばにいてくれる日々が僕の普通
Conton Candy
＜Conton Candy ONEMAN LIVE 2025 “3 PEACE”＞
[会場] Zepp Shinjuku
▼オフィシャル2次先行
【受付期間】 現在受付中〜1/26(日)21:00
【受付URL】 https://eplus.jp/contoncandy/
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