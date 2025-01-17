Conton Candyが現在放送中のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「普通」を1月17日にリリースした。

本楽曲は『SAKAMOTO DAYS』の世界観を、、Conton Candyならではの視点で描いた温かくも疾走感のある楽曲となっている。

なお、Conton Candyは4月4日にZepp Shinjukuにて自身最大級のワンマンライブを開催予定。チケットは現在オフィシャル2次先行受付中だ。

「普通」

©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

2025年1月17日(金) 配信リリース
配信リンク｜https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU
1月クール TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディングテーマ

【楽曲コメント】
普通じゃないあなたがそばにいてくれる日々が私の普通
普通じゃない君がそばにいてくれる日々が僕の普通
Conton Candy

＜Conton Candy ONEMAN LIVE 2025 “3 PEACE”＞

[日時] 2025年4月4日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00
[会場] Zepp Shinjuku

▼オフィシャル2次先行
【受付期間】 現在受付中〜1/26(日)21:00
【受付URL】 https://eplus.jp/contoncandy/