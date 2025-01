【「ミラージュ C04-ATLAS フォックス・アイ Ver.」再販分】1月17日 発売価格:6,600円

コトブキヤは、プラモデル「ミラージュ C04-ATLAS フォックス・アイ Ver.」再販分を1月17日に発売する。価格は6,600円。

プラスチックキット「ARMORED CORE」シリーズより「ミラージュ C04-ATLUS フォックス・アイVer.」が価格を変更して再登場。ウェポン人気投票第1位の〈WH04HL-KRSW〉を標準装備し、両肩部のミサイルポッドの発射ギミック、背部ブースターの展開に加え、肩部と脚部に新機軸の可動方法を採用している。ポリキャップ使用による幅広い可動範囲とマルチランナー(一部透明)により、素組みでも設定に近いイメージに仕上げることが可能だ。V.I.シリーズ(AC、ACW、ACA、ACH)と互換性があり、自由な組み換えを楽しめる。

(C) 1997-2011 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

