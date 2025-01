【RZ-053 ヘビーアームズケーニッヒウルフ】1月17日 発売価格:17,380円

コトブキヤは、コトブキヤショップ限定プラモデル「RZ-053 ヘビーアームズケーニッヒウルフ」再生産分を1月17日に発売する。価格は17,380円。

本商品は「ゾイド妄想戦記 特別編」よりセリカ・ルークラフトが提案する特務部隊所属の「ヘビーアームズケーニッヒウルフ」を立体化したプラモデル。“青い狼”の姿を「HMM」シリーズにて再現している。

通常の単座型コックピットと選択式で新規造形の複座型コックピットも組み立て可能。一般パイロットフィギュアは2体付属し搭乗させることができる。

通常頭部のヘッドギアは前方への回転可動だけでなく、非展開時にも首の左右可動を妨げないように可動させることが可能だ。

頭部から胸部、胸部から腰部へと接続されるケーブルは軟質素材にて再現。2連装マルチディスチャージャーは基部が上部へ跳ね上げ可動でき、さらに左右に開く可動だけでなく前方へ向けることもできる。

AZ5連装ミサイルポッドは1基ずつ3mm軸にて専用装甲パーツに接続。取り外して通常の装甲パーツに交換することも可能となっている。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

