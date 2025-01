【劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク】1月17日 公開

「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」メインビジュアル

アニメ映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」が本日1月17日に公開される。

本作は、Colorful Paletteとセガとの協業による、リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロセカ)を原作とした初のアニメ映画。アニメ制作はアニメーションスタジオP.A.WORKSが担当する。

本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が「プロセカ」のキャラクター達と出会い成長していく姿が描かれる、完全オリジナルストーリーが展開する。

「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」

【『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』特報映像】【あらすじ】

「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」

CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。

後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現わす。寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、歌を届けたい人たちがいるのに、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も同じように出来るのではと考えたミクは、歌のもとにやってきたのだった。ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる――。

【STAFF】(※敬称略)

原作:セガ/Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア

監督:畑 博之

脚本:米内山 陽子

キャラクターデザイン/総作画監督:秋山 有希

サブキャラクターデザイン/総作画監督:辻 雅俊

プロップ設定:牧野 博美

美術監督:鈴木 くるみ

美術設定:塩澤 良憲

撮影監督:岩井 和也

色彩設計:手嶋 明美

CGIディレクター:小川 喬右 鈴木 晴輝

編集:髙橋 歩

音響監督:明田川 仁

音響効果:上野 励

音響制作:マジックカプセル

音楽:宝野 聡史

アニメーション制作:P.A.WORKS

配給:松竹

製作:「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

【CAST】(※敬称略)

初音ミク:ORIGINAL CV BY 藤田咲

鏡音リン・鏡音レン:ORIGINAL CV BY 下田麻美

巡音ルカ:ORIGINAL CV BY 浅川悠

MEIKO:ORIGINAL CV BY 拝郷メイコ

KAITO:ORIGINAL CV BY 風雅なおと

星乃 一歌:野口瑠璃子

天馬 咲希:礒部花凜

望月 穂波:上田麗奈

日野森 志歩:中島由貴

花里 みのり:小倉唯

桐谷 遥:吉岡茉祐

桃井 愛莉:降幡愛

日野森 雫:本泉莉奈

小豆沢 こはね:秋奈

白石 杏:鷲見友美ジェナ

東雲 彰人:今井文也

青柳 冬弥:伊東健人

天馬 司:廣瀬大介

鳳 えむ:木野日菜

草薙 寧々:Machico

神代 類:土岐隼一

宵崎 奏:楠木ともり

朝比奈 まふゆ:田辺留依

東雲 絵名:鈴木みのり

暁山 瑞希:佐藤日向

入場者特典について

入場者特典 第1弾は各ユニットの書き下ろし楽曲のCDをプレゼント!

配布期間:1月17日~1月23日

入場者特典 第1弾として、各ユニットの書き下ろし楽曲のCD全6種を、1月17日よりランダムで配布予定。なお、数量限定、無くなり次第終了となる。

劇場版連動スタンプラリー

すべての入場者特典には「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」で使用できるシリアルコードが同封される。こちらのシリアルコードでゲーム内のスタンプを集めると、以下の特典がもらえる。

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会