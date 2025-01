【PS Store:ビッグウィンターセール】開催期間:1月17日まで(一部タイトルはセール期間が異なる)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにおいて「ビッグウィンターセール」を開催している。期間は本日1月17日まで。

本セールでは、「Stellar Blade」が25%オフの6,735円、「SILENT HILL 2」が20%オフの6,864円、「メタファー:リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション PS4 & PS5」が25%オフの11,632円でラインナップ。期間中、プレイステーション5/プレイステーション 4用タイトルや追加コンテンツが、最大80%オフの特別価格で提供される。なお、セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる。

□PS Store「ビッグウィンターセール」のページ

「ビッグウィンターセール」対象タイトル(一部)

「Stellar Blade」

価格:8,980円→6,735円(25%オフ)

セール期間:1月17日23時59分まで

□PS Store「Stellar Blade」のページ

「SILENT HILL 2」

価格:8,580円→6,864円(20%オフ)

セール期間:1月17日23時59分まで

□PS Store「SILENT HILL 2」のページ

「メタファー:リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション PS4 & PS5」

価格:15,510円→11,632円(25%オフ)

セール期間:1月17日23時59分まで

□PS Store「メタファー:リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション PS4 & PS5」のページ

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)ATLUS. (C)SEGA.

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.