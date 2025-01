【ハッピーセット「きかんしゃトーマス / リトルツインスター」】1月17日~約4週間 販売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」と「リトルツインスターズ」を本日1月17日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットは、2025年で原作が出版されてから80周年を迎える「きかんしゃトーマス」と、今年で50周年を迎えたサンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)のおもちゃが登場。それぞれおもちゃが全6種(第1弾:3種、第2弾:3種)用意される。

第1弾は1月17日から1月23日まで、第2弾は1月24日から1月30日までで、 続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「きかんしゃトーマス」

第1弾:1月17日(金)~1月23日(木)

80周年スペシャル!金のトーマス

80周年を記念したスペシャルバージョンの金色のトーマス。手押しで車遊びができる。

ごし、ごし!トーマス

手の体温で温めると、塗料の色が消え、車体の色が変わるおもちゃ。手押しで車遊びができる。

※温度によって塗料の見え方は変わります。

ひっぱれ!カーリー

360度回転するアームを、上下に動かしたり、好きなものを釣り上げたりして遊ぶことができるおもちゃ。手押しで車遊びもできる。

第2弾:1月24日(金)~1月30日(木)

えんとつからしゃぼん玉!ジェームス

車体の底を取り外すことができ、シャボン玉液入れになる。えんとつ部分をシャボン玉液につけて、息を吹きかけるとシャボン玉が出てくる。手押しで車遊びもできる。

とびだせ!パーシー

カギパーツを差し込んでつまみを押すと、パーシーが勢いよく走りだすおもちゃ。手押しで車遊びもできる。

しゅっぱつ!トーマス&サンディ

パネルを1つの駅舎の中にセットし、駅舎の屋根のつまみを押すと、トーマスとサンディーのパネルが飛び出すおもちゃ。

第3弾:1月31日(金)~

ハッピーセット「きかんしゃトーマス」第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

スマートフォンで遊べる!ハッピーセット「きかんしゃトーマス」のオリジナルミニゲームが2種登場

ゲームプレイ可能期間:1月17日(金)5時~2月28日(金)23時59分

対象商品:ハッピーセット「きかんしゃトーマス」のおもちゃ

遊び方:ハッピーセット「きかんしゃトーマス」の外箱のQRコードを読み込み、キャンペーンサイト起動させ、スマートフォンのカメラでおもちゃを読み込む。

第1弾「きかんしゃトーマスとなかまたち ゴーゴー!キャッチラン」

線路上にある障害物を避けてコインを獲得していくゲーム。ステージが進むにつれて進むスピードがあがる。障害物にぶつからずにどこまでいけるかの耐久ゲーム。

第2弾「きかんしゃトーマスとなかまたち ドキドキタイムアタック」

線路上にある障害物を避けてゴールを目指すゲーム。ゴールまでの時間を競うタイムアタック形式となっている。

※おもちゃの箱にあるQRコードとおもちゃを使ってゲームを起動させます。

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行なってからご利用ください。

ハッピーセット「リトルツインスターズ」

第1弾:1月17日(金)~1月23日(木)

キキ&ララのお星さまスタンプ

立体フィギュアのスタンプ。飾って楽しむのはもちろん、キキとララを雲の台座から外すと星柄のスタンプで遊ぶことができる。

キキ&ララのユニコーンコーム

ユニコーンの折りたたみコーム。ユニコーンの尻尾がコームになっている。コンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利。

キキ&ララのお星さまネームクリップ

星型のネームホルダー。クリップ付きなので、自立させて飾ったり、カバンなどにつけて持ち歩くことができる。名前が書けるカード入り。

第2弾:1月24日(金)~1月30日(木)

キキ&ララのお星さまコンパクトミラー

表面にキキとララのデザインが描かれているパクト式の星型ミラー。小さな手鏡なので、持ち運びにも便利。

キキ&ララのなかよし小物入れ

立体フィギュアの蓋付き小物入れ。お気に入りの小物を入れて、楽しむことができる。

キキ&ララのふわふわシュシュ

シュシュは裏と表で絵柄と色が異なり、髪を結ぶと、ピンクと水色のグラデーションがきれいに現われる。

第3弾:1月31日(金)~

ハッピーセット「リトルツインスターズ」第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

