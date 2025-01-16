¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ë³Ê¾å¤²¡ª¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤ËÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÂç´î¤Ó¢ö
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¿©¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢°á¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤ËÂçÊÑ¿È
°á¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤Ç¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç°ìµ¤¤ËÍ¼¿©¤Î¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ë³Ê¾å¤²´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¶ú¥«¥ÄÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
Êì¤ÎÌ££Ì£ÉÕÉÔÍ×¡ú·ã¥¦¥Þ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥é¥¤
by ¤È¤Ã¤Ý¤®¤¬¤ª¤Á¤ã¤ó
ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¡¦¡¦¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹❤
2010.3.29ÏÃÂêÆþ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❤
ËÜÊª¤Î³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤ß¤¿¤¤
¤Þ¤ë¤Ç³¤Ï·¥Õ¥é¥¤♡Æù´¬¤¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥é¥¤
by Í¥±«¡Ú¤æ¤¥¡Û
Æù´¬¤¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤À¤±¤É¸«¤¿ÌÜ¤Ï³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡ª
¿©¤Ù¤Æ¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â´î¤Ö¤ª¤«¤º¤Î¥Ï¥º¡ý
¤Á¤¯¤ï¤Ë¥Á¡¼¥º¤âÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×
¤Á¤¯¤ï¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥é¥¤♡
by Rachis
¤Á¤¯¤ï¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Ë♡
¥Á¥Ó¤â´î¤ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡ª
Í¼ÈÓ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¢ö
ÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç²Ä°¦¤¯
¤ªÊÛÅö¤Ë¡ùÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤É÷
by nyuppy
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ß¥Ë¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¡ù
¤É¤ì¤â¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªº£·î¤Ï²È·×¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ç¤â¡¢¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤âËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¥¦¥±¥¢¥¤¡£¤µ¤Ã¤½¤¯º£ÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÊTEXT¡§¿¹ÃÒ»Ò¡Ë