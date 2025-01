【「BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー 解体!ゴアゴア娘」9巻】1月17日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー 解体!ゴアゴア娘」の9巻を1月17日に発売する。価格は770円。

本作はアニメ化もされた広江礼威氏のマンガ「ブラック・ラグーン」のスピンオフ作品。“掃除屋”ソーヤーの日常を描いている。

9巻ではワニ相手のチェーンソーバトルやロットン抹殺指令など、7話の読切エピソードを収録している。

【「BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー 解体!ゴアゴア娘」9巻あらすじ】

時代は切り株系!掃除屋ソーヤーの日常!!

いなせな腰つきであのキングがロアナプラに登場!楽園スパでワニ相手にチェーンソーバトル!ロットン抹殺司令!など7話の読切エピソードを収録。掃除屋ソーヤーと一緒にロアナプラの日常を傍観しているような気分になれる楽しくてちょっとホラーなスピンオフ漫画!!

