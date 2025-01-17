Conton Candy、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』EDテーマ「普通」を配信リリース
■「普通」は、『SAKAMOTO DAYS』の世界観を、Conton Candyならではの視点で描いた温かくも疾走感のある楽曲！
Conton Candyが、現在放送中のテレビ東京系TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』（毎週土曜 23時～）のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「普通」を1月17日に配信リリースした。
『SAKAMOTO DAYS』の世界観を、Conton Candyならではの視点で描いた温かくも疾走感のある楽曲となっている。なお、「普通」を使用したアニメのノンクレジットエンディングがYouTubeで公開中だ。
Conton Candyは、4月4日に東京・Zepp Shinjukuにて自身最大級のワンマンライブを開催。現在、チケットのオフィシャル2次先行受付中。
リリース情報
2025.01.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「普通」
アニメ『SAKAMOTO DAYS』作品サイト
https://sakamotodays.jp
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://lit.link/contoncandy