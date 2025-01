2025年1月16日、IntelのディスクリートGPU「Arc Bシリーズ」で下位モデルとなる「Arc B570」が発売となった。Arc B580はライバルGeForce RTX 4060を上回る性能を見せることが多かったが、Arc B570はどうなのか。Arc B580/A750、Radeon RX 7600も加え、ゲーム7タイトル、AIやエンコード性能も含めて検証していく。

なお、国内でArc B570搭載カードは、ASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」(実売価格4万4,980円前後)、SPARKLEの「SPARKLE Intel Arc B570 GUARDIAN OC」(実売価格4万5,800円前後)が発売される。今回の検証で利用したのはASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」。実売価格は4万4,980円前後だ「XeSS」が「XeSS 2」に強化されたBattlemage世代まずは、Arc Bシリーズの特徴について軽く触れておこう。Intel最新世代のXe2アーキテクチャを採用しているGPUで、開発コードネームのBattlemage世代と言われることもある。前世代よりもレイトレーシング性能が大きく向上したのに加え、Intel独自の描画負荷軽減技術「XeSS」が「XeSS 2」に強化された。従来からのアップスケーラー(Super Resolution)はXeSS-SRとなり、そこにフレーム生成(Frame Generation)のXeSS-FG、表示遅延を軽減するXeLLが追加。NVIDIAの「DLSS 3」やAMDの「FSR 3」と同じような技術と言える。なお、XeSS 2が使えるのはArcシリーズだけだ。アップスケーラーとフレーム生成と表示遅延の軽減をセットして描画負荷を軽減し、フレームレートを高め、ゲームプレイの快適度も確保する「XeSS 2」すでにF1 24がXeSS 2をサポート。アサシン クリード シャドウズなども対応予定だスペックは以下の表にまとめている。Arc B580よりもXeコアやレイトレーシングユニットビデオメモリなどが減っている。それでもビデオメモリはGDDR6が10GBと、ライバルと言えるGeForce RTX 4060、Radeon RX 7600の8GBよりも多い。カード電力はArc B580が170Wなのに対して、Arc B570は150Wまで下がっている。ちなみに、GeForce RTX 4060は115W、Radeon RX 7600は160Wだ。実際のゲームでどこまで差があるのかも注目したい。今回テストに使用するのはASRockの「Intel Arc B570 Challenger 10GB OC」だ。GPUクロックを定格の2,500MHzから2,600MHzに高めたファクトリーOCモデル。カード長は24.9cmで2スロット厚と多くのPCケースに組み込みやすいサイズと言える。推奨電源は600W以上だ。GPU-Zによる情報。ビデオメモリはGDDR6が10GBでクロックは2,600MHzだった10cm径のデュアルファン仕様。静音性は非常に高かった背面の後方は大きくカットされ、放熱性を高めている映像出力はDisplayPort 2.1×3、HDMI 2.1a×1の4系統だ補助電源は8ピン×1仕様だったArc B580 Limited Edition(左)との比較。カード長が短いのが分かるベンチマーク Arc B550/A750、GeForce RTX 4060、Radeon RX 7600と比較さて、気になる性能チェックに移ろう。テスト環境は以下の通りだ。比較対象としてArc Arc B550 Limited Edition、A750 Limited Edition、GeForce RTX 4060、Radeon RX 7600を用意した。CPUのパワーリミットはPL1=PL2=253Wに設定。ドライバは、Arcシリーズは「32.0.101.6256」、GeForce RTX 4060は「Game Ready 566.36」、Radeon RX 7600は「Adrenalin 24.12.1」を使用している。テストの解像度はフルHDとWQHDの2種類とした。まずは、3D性能を測定する定番ベンチマークの「3DMark」から見ていこう。3DMark3DMarkの結果を見ると、Arc B580に対してDirect X11ベースのFire Strikeで約11%、DirectX 12ベースのSteel Nomadで約15%、レイトレーシングのテストが含まれるSpeed Wayで約26%のスコアダウンとなった。RTX 4060に対しては、Fire StrikeとSteel Nomadでは上回っている。ただ、Speed Wayは37%も下回り、RTX 4060のレイトレーシングに対する強さが見える部分だ。続いて実際のゲームに移ろう。まずは、定番FPSの「Apex Legends」と「オーバーウォッチ2」を試そう。Apex Legendsは射撃練習場の一定コースを移動した際のフレームレート、オーバーウォッチ2はbotマッチを実行した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定している。Apex Legendsオーバーウォッチ2Apex Legendsでは、Arc B570はRTX 4060とほぼ拮抗、RX 7600を上回った。ただ、Arc B580はフルHDで約17%上回っており、さすが上位モデルという性能を見せた。オーバーウォッチ2はブレが大きいテストではあるが、Arc B580に対してフルHDで約10%のダウンと順当と言える結果だ。WQHDでRTX 4060を上回っているのがポイント。ただし、このテストはRX 7600も強かった。続いて、アップスケーラーとフレーム生成の両方が使える重量級のゲームとして「Ghost of Tsushima Director's Cut」と「サイバーパンク2077」を試そう。アップスケーラー(Super Resolution)はSR、フレーム生成(Frame Generation)はFGと略した。アップスケーラーの設定はすべて「バランス」に統一している。なお、この2本はXeSSにも対応しているがフレーム生成を含めたXeSS 2ではないため、今回はFSRを採用した。Ghost of Tsushima Director's Cutはを旅人の宿場周辺の一定コースを移動した際のフレームレート、サイバーパンク2077はゲーム内のベンチマーク機能を実行した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定した。Ghost of Tsushima Director's Cutサイバーパンク2077Ghost of Tsushima Director's CutはRadeonが強いタイトルだ。ゲームによってGPUの得手不得手があるのが分かる。Arc B580に対してはフルHDで約11%下回るとこれまでと同じ傾向だ。RTX 4060に対してはフルHDで負けているが、ビデオメモリ10GBが効いたのかWQHDでは逆転している。2024年末発売の注目タイトルとして「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」と「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」を用意した。S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylはザリシアの一定コースを移動した際のフレームレート、インディ・ジョーンズ/大いなる円環はバチカンの一定コースを移動した際のフレームレートをそれぞれ「CapFrameX」で測定している。S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylインディ・ジョーンズ/大いなる円環S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobylは、Ghost of Tsushima Director's Cutとは異なりRadeonが弱いようだ。対RTX 4060で見るとフルHDでは負けているが、WQHDでは拮抗。ここでもビデオメモリの多さが効いていると見られる。ビデオメモリ12GBのArc B580はWQHDだとさらに強い。インディ・ジョーンズ/大いなる円環は、現役最高クラスの描画負荷なので、画質プリセットを低めの「中」とした。それでも描画負荷は強烈だ。また、このゲームはGeForceに最適化されており、描画負荷軽減技術はDLSSだけの対応。そのため、フルHD、WQHDともRTX 4060がトップに立った。今後、FSRに対応予定なのでArcシリーズやRX 7600でもよりフレームレートが伸びる可能性はある。次は、XeSS 2対応タイトルとして「F1 24」を試そう。ArcシリーズはXeSS 2、RTX 4060はDLSS 3、RX 7600はFSR 3を利用している。ゲーム内のベンチマーク機能を実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定している。F1 24XeSS-FGは有効に働いていると言ってよいだろう。フルHDではRTX 4060、RX 7600と拮抗、WQHDではビデオメモリの多さもあって上回った。Arc B580はより高いフレームレートを出しており、XeSS 2対応タイトルが増えれば、Arcシリーズに魅力は大きく向上することだろう。システム全体の消費電力はどうか。OS起動10分後をアイドル時、F1 24ベンチマーク中の最大値を高負荷時として測定した。電力計にはラトックシステムの「REX-BTWATTCH1」を使用している。なお、Arcシリーズの電力設定はIntelからのレビュワーズガイドに従い、UEFIでPCI ExpressのASPMを「L1」に、Windows 11の電力オプションを「高パフォーマンス」にしてPCI Expressのリンク状態の電源管理を「最大限の省電力」にしている。システム全体の消費電力Arcシリーズはアイドル時の消費電力が高いのは知られている。GPUの省電力機能を引き出す設定にしても、OSやUEFIがデフォルト設定のRTX 4060やRX 7600よりアイドル時の消費電力は高かった。Arc A750よりは改善しているのはよいところだが、ここは課題と言える部分だろう。高負荷時の消費電力についてはArc B570はRTX 4060よりも下回った。ワットパフォーマンスはArc B580よりも高いと言ってよいだろう。AI性能はどうだろうか。複数の画像系推論エンジンを実行してスコアを出す「AI Computer Vision Benchmark」を実行した。推論エンジンのAPIはArcシリーズはOpenVINO、RTX 4060はTensorRT、RX 7600はWindows MLと各GPUに最適なものを選択している。AI性能:AI Computer Vision BenchmarkAI処理にはRTXシリーズで使えるTensorRTが強いのは知られているが、Arc B580でほぼ同等、Arc B570で10%低いだけとかなり健闘している、Arc A750よりも大幅にスコアを伸ばしており、AI処理も強化されているのが分かる結果だ。次は動画エンコードを試す。エンコードアプリのHandBrakeを使い、約3分の4K動画をAV1とH.265へと変換するのにかかった時間を利用した。各GPUに内蔵されているハードウェアエンコーダーを選択している。ArcシリーズはQSV、RTX 4060はNVENC、RX 7600はVCEだ。動画エンコード:HandBrakeArcのQSVはAV1もH.265どちらの変換速度もRTX 4060を上回り、前世代のArc A750よりもかなり高速化した。Arc Bシリーズは動画エンコード用のカードとしても優秀と言える。なお、今回は基本的にAV1、H.265ともビット深度は10bitを選択しているが、RX 7600のAV1のみ10bitを選択できなかったので参考値としてほしい。ここまでがArc B570のレビューとなる。上位モデルのArc B580より10%〜15%性能が下がった。これで価格差は約5,000円だ。なかなか絶妙な価格設定と言える。RTX 4060に対してはゲームによって勝ったり負けたりという結果。それでデュアルファンモデルはほとんど同じ価格帯だ。ゲームだけ見れば最適化タイトルの多いRTX 4060に分があるが、現状でも動画エンコードを行う人ならArc Bシリーズの速度は魅力的に映るはず。XeSS 2対応タイトルが増えれば、ミドルレンジGPUの選択肢としてかなり強力なものになるのではないだろうか。