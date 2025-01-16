¾®¿¹Èô°¼¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ç¹×¸¥¤ò¡×¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç²ñ¸«
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡ÛJ2ÀéÍÕ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë6·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿FW¾®¿¹Èô°¼¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë2·åÆÀÅÀ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£ÉÙ»³Âè°ì¹â¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÀéÍÕ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Ï23¥´¡¼¥ë¤ÇJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£